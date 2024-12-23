Turistik Doğu Ekspresi ilk seferine uğurlandı: Yolculuk kaç saat sürecek, işte detaylar...

"Bu trenimiz de Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya'da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Elazığ Yolçatı'da 4 saat turizm amaçlı duracak. Yine, Bölgesel Turistik Kars-Erzurum Ekspresimiz de 12 gidiş, 12 dönüş olmak üzere toplam 24 adet tren seferi, Turistik Tatvan Ekspresi'nde ise 2 gidiş 2 dönüş olmak üzere toplam 4 adet tren seferi gerçekleştireceğiz. Seyahatseverler için sadece yurt içinde değil, yurt dışında da tren rotalarımız bulunuyor. Avrupa'ya ulaşmanın en keyifli ve ekonomik yollarından biri olan İstanbul-Sofya Ekspresi'yle Avrupa'ya konforlu bir yolculuk yapabiliyorsunuz. 2024 yılında da İstanbul-Sofya güzergahında 37 bin yerli ve yabancı turist seyahat etti" ifadelerini kullandı.



