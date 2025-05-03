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Türkiye yeni haftada sıcak havanın etkisine giriyor: Mısır'dan gelen sıcak hava dalgası İstanbul'da 26'yı hissettirecek

Türkiye yeni haftada sıcak havanın etkisine giriyor: Mısır'dan gelen sıcak hava dalgası İstanbul'da 26'yı hissettirecek

07:483/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Yeni haftada Türkiye'de sıcak hava etkisini gösterecek. Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 8 derece artacak.

Soğuk hava etkisini kaybediyor. Türkiye, yeni haftayla birlikte Mısır üzerinden gelen sıcaklarının etkisine giriyor. Sıcaklıklar 30'lu dereceleri bulacak.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının hafta başında kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 8 derece artacağı tahmin ediliyor" denildi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının hafta başında kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 8 derece artacağı tahmin ediliyor" denildi.

CNN Türk meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, meteorolojik gelişmelere ilişkin şunları söyledi:


La Nina etkisi ile soğuk bir kış ve kar yağışını gördük. Mayıs ayında hala soğuk. Pazar gününden itibaren sıcaklık artışları başlıyor. Gün geçtikçe sıcaklık artmaya devam edecek ve çarşamba günü sıcaklık 26-27 dereceleri bulacak. Afrika sıcaklarının geldiği mevsim değil. O yaz aylarında oluyor. Şu anda sıcaklık güneyden geliyor. Afrika üzerinden değil, Mısır üzerinden gelen sıcak hava dalgası var.


Antalya'da sıcaklık 23 dereceyi geçmeyecek. İzmir'in, Edirne'nin, Sakarya'nın 30 ve İstanbul'un 26 dereceyi geçme ihtimali var. Önümüzdeki hafta yaz havası göreceğiz. Güneşli olacak, yağmur yok.



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