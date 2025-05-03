Türkiye yeni haftada sıcak havanın etkisine giriyor: Mısır'dan gelen sıcak hava dalgası İstanbul'da 26'yı hissettirecek

CNN Türk meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, meteorolojik gelişmelere ilişkin şunları söyledi:





La Nina etkisi ile soğuk bir kış ve kar yağışını gördük. Mayıs ayında hala soğuk. Pazar gününden itibaren sıcaklık artışları başlıyor. Gün geçtikçe sıcaklık artmaya devam edecek ve çarşamba günü sıcaklık 26-27 dereceleri bulacak. Afrika sıcaklarının geldiği mevsim değil. O yaz aylarında oluyor. Şu anda sıcaklık güneyden geliyor. Afrika üzerinden değil, Mısır üzerinden gelen sıcak hava dalgası var.





Antalya'da sıcaklık 23 dereceyi geçmeyecek. İzmir'in, Edirne'nin, Sakarya'nın 30 ve İstanbul'un 26 dereceyi geçme ihtimali var. Önümüzdeki hafta yaz havası göreceğiz. Güneşli olacak, yağmur yok.







