‘Uygun fiyat’ vaadi hayatını altüst etti: Eşiyle birlikte milyonlarca lira dolandırıldı

Farklı firmalara ait pos cihazları ve hesap numaralarına havale yaparak ödemeyi gerçekleştirdik. Fakat aldığımız ürünler gelmedi. Ne klimalar geldi ne de evlere doğal gaz tesisatı çekildi. 2024 Kasım ayından beri adam iş yerini kapatıp kayıplara karıştı. Biz hiçbir şekilde ulaşamıyoruz ama ailesi ulaşıyor, fakat bize bilgi vermiyorlar. Bundan dolayı çok mağduriyet yaşadık. Biz paramızı talep ediyoruz. Ben kanser hastasıyım, hastalığım için biriktirdiğim ufak meblağı da kredi kartı borcuna yatırdım. Bu yüzden tedavimi de sürdüremiyorum. Çok zor durumdayım. Bu olaydan ötürü eşimle olan ilişkilerimde dahi zedelenme oldu” dedi.