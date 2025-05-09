Yaren leyleğin 4 yavrusu da yumurtadan çıktı: Şu sıralar kayığa gelmiyor

"ŞU SIRALAR KAYIĞA GELMİYOR"





Balıkçı Adem Yılmaz'ın gölde tuttuğu balıklarla beslenen Yaren leylek ve eşinin, bu yıl da 4 yumurtası oldu. Eşi ile sırayla kuluçkaya yatan Yaren leyleğin ilk yavrusu 30 Nisan'da ikinci yavru ise 1 Mayıs'ta yumurtadan çıktı.





İki yavrunun da bu hafta yumurtadan çıkmasıyla, Yaren leylek ile eşi Nazlı'nın 4 yavrusuna da kavuştuğunu, doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş sosyal medya hesabından, “Yavrularımız sonunda kendini göstermeye başladılar. 1 haftalık halleriyle en büyük yavrumuz böyle poz verdi ağzında yutmaya çalıştığı yılanın kuyruğuyla. Yaren Leylek'in bu yıl 4 yavrusu yumurtadan çıktı. İlginç olan ne biliyor musunuz, Yaren şu sıralar kayığa gelmiyor. Sebebi ise yavrularının henüz balık yutabilecek boyutta olmaması. Bunun yerine özellikle küçük böcek, sinek ve yavru kurbağa ve balıkları yakalıyor. Birkaç hafta sonra yavruların diyetine balıklar girince sanırım yine kayığa da uğrayacak” ifadelerini kullandı.