Yarışlı Gölü görüntüsüyle dikkati çekiyor: Göçmen kuşların durakları arasında

Göller Yöresi'nin en küçük göllerinden biri olan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü, beslenmelerine olanak sağladığı için göçmen kuşların durakları arasında yer alıyor.

1 /12 Göller Yöresi'nin en küçük göllerinden biri olan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü, beslenmelerine olanak sağladığı için göçmen kuşların durakları arasında yer alıyor.

2 /12 Çevreden inen sularla ve yağışlarla beslenen gölde, mevsimsel olarak çekilmeler gözleniyor.

3 /12 Suyu alkali ve tuzlu, zengin biyolojik çeşitliliğe sahip Yarışlı Gölü, görüntüsüyle dikkati çekiyor.

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