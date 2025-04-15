Yarışlı Gölü görüntüsüyle dikkati çekiyor: Göçmen kuşların durakları arasında

Göller Yöresi'nin en küçük göllerinden biri olan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü, beslenmelerine olanak sağladığı için göçmen kuşların durakları arasında yer alıyor.
Göller Yöresi'nin en küçük göllerinden biri olan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü, beslenmelerine olanak sağladığı için göçmen kuşların durakları arasında yer alıyor.
Çevreden inen sularla ve yağışlarla beslenen gölde, mevsimsel olarak çekilmeler gözleniyor.
Suyu alkali ve tuzlu, zengin biyolojik çeşitliliğe sahip Yarışlı Gölü, görüntüsüyle dikkati çekiyor.