Yeni haftada yağış etkili olacak: Meteorolojiden 10 il için sarı kodlu kritik uyarı

Meteorolojinin son tahminlerine göre yeni haftada kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak. 10 il için sarı kodlu uyarı yapılırken hava sıcaklıklarının da düşeceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Kayseri ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
10 il için kritik hava uyarısı
Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum ve dışında), Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bartın, Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.
Amasya, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon ve Bayburt için sarı kodlu uyarı verildi.
Hava sıcaklıkları iç ve kuzey kesimlerde azalacak
Hava sıcaklığının İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.