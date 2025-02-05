Yollar kilitlendi trafik durma noktasına geldi: İstanbullu isyan etti

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. İşe ve okula gidenlerin oluşturduğu yoğunluğun da etkisiyle megakentin Anadolu ve Avrupa yakalarında, D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yavaş seyretti. Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarında da yoğunluk yaşandı.

1 /8 İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde yağışlı havanın da etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı.



2 /8 İki kıtayı bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde de Anadolu-Avrupa istikametinde araçlar güçlükle ilerliyor.

3 /8 Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu Uzunçayır'dan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Ümraniye'den başlıyor.



4 /8 Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde, Haliç Köprüsü mevkisi, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Kağıthane, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de zaman zaman trafik çift yönlü yoğun seyrediyor.

5 /8 TEM bağlantı yolları ile Beşiktaş Barbaros Bulvarı ve Maslak'ta da trafik yoğunluğu yaşanıyor.



6 /8 Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy'den başlayan trafik yoğunluğu Kartal'a kadar devam ediyor.

7 /8 TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında trafik ağır seyrediyor. Bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu gözleniyor.