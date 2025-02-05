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Yollar kilitlendi trafik durma noktasına geldi: İstanbullu isyan etti

Yollar kilitlendi trafik durma noktasına geldi: İstanbullu isyan etti

09:515/02/2025, Çarşamba
AA
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İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. İşe ve okula gidenlerin oluşturduğu yoğunluğun da etkisiyle megakentin Anadolu ve Avrupa yakalarında, D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yavaş seyretti. Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarında da yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde yağışlı havanın da etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı.


İki kıtayı bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde de Anadolu-Avrupa istikametinde araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu Uzunçayır'dan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Ümraniye'den başlıyor.


Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde, Haliç Köprüsü mevkisi, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Kağıthane, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de zaman zaman trafik çift yönlü yoğun seyrediyor.

TEM bağlantı yolları ile Beşiktaş Barbaros Bulvarı ve Maslak'ta da trafik yoğunluğu yaşanıyor.


Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy'den başlayan trafik yoğunluğu Kartal'a kadar devam ediyor. 

TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında trafik ağır seyrediyor. Bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu gözleniyor.

Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarında da yolcu yoğunluğu yaşandı.

#İstanbul
#trafik
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#yağış

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