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Yük treni hafriyat kamyonuyla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

14:12 - 14/07/2024 Pazar
IHA

Çankırı'da yük treni ile hemzemin geçide giren hafriyat kamyonunun çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, Çankırı'nın Merkez ilçesi Ballıca köyü mevkiinde meydana geldi.


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Edinilen bilgiye göre, Muharrem Uçar (50) idaresindeki 53 FN 402 hafriyat kamyonu hemzemin geçitten geçerken, Alper Y. (48) yönetimindeki tren ile çarpıştı.


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Çarpmanın etkisi ile savrulan hafriyat kamyonu yan yatarken, kazada Muharrem Uçar, hafriyat kamyonunda bulunan Berat K. (18) ile tren makinisti Alper Y. ve makinist yardımcısı Bayram O. (63) yaralandı.


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Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.


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Tedavi altına alınan yaralılardan Muharrem Uçar hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Çankırı
#yük treni
#kaza
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