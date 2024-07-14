Yük treni hafriyat kamyonuyla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Çankırı'da yük treni ile hemzemin geçide giren hafriyat kamyonunun çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

1 / 5 Kaza, Çankırı'nın Merkez ilçesi Ballıca köyü mevkiinde meydana geldi.



2 / 5 Edinilen bilgiye göre, Muharrem Uçar (50) idaresindeki 53 FN 402 hafriyat kamyonu hemzemin geçitten geçerken, Alper Y. (48) yönetimindeki tren ile çarpıştı.



3 / 5 Çarpmanın etkisi ile savrulan hafriyat kamyonu yan yatarken, kazada Muharrem Uçar, hafriyat kamyonunda bulunan Berat K. (18) ile tren makinisti Alper Y. ve makinist yardımcısı Bayram O. (63) yaralandı.



4 / 5 Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

