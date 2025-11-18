Yüksek kredi kartı komisyonlarına karşı esnaf çözümü bu yolla buldu: Nakit ödemede daha ucuza satıyorlar

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan 15 yıldır esnaflık yapan Ercan Aktaş ise, bu komisyon ücretini bankalar kazanacağına vatandaş kazanmasını istediklerini belirtti. Aktaş, "Banka komisyonları çok yüksek, böyle olduğu için nakitte fiyatları daha uygun tutmaya çalışıyoruz. Biz bu fiyatları etiketlerde belirtiyoruz, ama belirtmeyenler ise dükkan içine girince vatandaşa söylüyor. Bankalar kart ile peşin alışverişte yüzde 3-3,5 komisyon alıyor, bu oran farklı bankalarda yüzde 4’e yükseliyor. Taksitli alırsa komisyon oranı yüzde 11-12’lere kadar çıkıyor. Biz bu paraları banka kazanacağına vatandaşın cebinde kalsın istiyoruz. Bunun için nakit alışverişte daha düşük fiyat sunuyoruz" dedi.







