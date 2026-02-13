74 yaşında ilk defa doğum günü kutladı

"Sağlık taramalarını gerçekleştiriyor ve nice güzel etkinliklerde bir araya geliyoruz"





Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "İlk kez doğum gününü 74 yaşında, bizimle birlikte kutladı. İyi ki doğdun Akgül teyze. Gönül belediyeciliği anlayışıyla büyüklerimizle şehrimizin güzelliklerini keşfediyor, sağlık taramalarını gerçekleştiriyor ve nice güzel etkinliklerde bir araya geliyoruz. Bugün de ekiplerimiz Akgül teyzemize sürpriz bir doğum günü yaptı" ifadelerini kullandı.