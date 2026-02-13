74 yaşında ilk defa doğum günü kutladı

Yeni Şafak
Samsun Büyükşehir Belediyesi, hayatı boyunca hiç doğum günü kutlamayan 74 yaşındaki Akgül Zengin için sürpriz bir organizasyon düzenleyerek anlamlı bir vefa örneğine imza attı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 74 yaşındaki Akgül Zengin’in kapısını pasta ve hediyelerle çaldı. Hayatı boyunca ilk kez doğum günü kutlanan Akgül Zengin, yapılan sürpriz karşısında duygusal anlar yaşadı.


"Sağlık taramalarını gerçekleştiriyor ve nice güzel etkinliklerde bir araya geliyoruz"


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "İlk kez doğum gününü 74 yaşında, bizimle birlikte kutladı. İyi ki doğdun Akgül teyze. Gönül belediyeciliği anlayışıyla büyüklerimizle şehrimizin güzelliklerini keşfediyor, sağlık taramalarını gerçekleştiriyor ve nice güzel etkinliklerde bir araya geliyoruz. Bugün de ekiplerimiz Akgül teyzemize sürpriz bir doğum günü yaptı" ifadelerini kullandı.

Belediye ekipleri tarafından hazırlanan doğum günü organizasyonunda pasta kesilirken, Akgül teyzeye çeşitli hediyeler de takdim edildi.

Büyük mutluluk yaşayan Akgül teyze, kendisini unutmayan ve bu özel günü yaşamasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

