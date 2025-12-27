Yeni Şafak
Başakşehir’de 2 katlı iş yerinde yangın: 1 ölü 1 yaralı

07:4127/12/2025, Cumartesi
DHA
Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi’ndeki 2 katlı kaporta ve yedek parça dükkanında çıkan yangında A.T. (51) hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Atatürk Oto Sanayi Sitesi’ndeki 2 katlı kaporta ve yedek parça dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. 

Kısa sürede büyüyen alevler tüm iş yerini sararken, yangın sırasında zaman zaman küçük çaplı patlamalar medyana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü. 

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yangın sırasında iş yerinde bulunan A.T.'nin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Yangın sonrası olay yeri inceleme ekipleri binada çalışma yaparken, hayatını kaybeden A.T.’nin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

