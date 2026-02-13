Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 49 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Güneyli yönlerden esecek fırtınayla birlikte ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak yağışlı, Doğu Anadolu Bölgesi ise kar yağışlı olacak. Yağışların; Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Isparta, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte 13 Şubat Meteoroloji verilerine göre güncel hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz’de gök gürültülü sağanak, Akdeniz ve Karadeniz ile Doğu Anadolu’da kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte 13 Şubat 2026 il il hava durumu tahminleri…
Bugün (13 Şubat) hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu (Rize, Artvin kıyıları, Iğdır ve Van hariç) ülke genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz ve Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun batısı ile Çanakkale, Adıyaman çevreleri, Gaziantep, Kilis ve Diyarbakır'ın batısında kuvvetli, İzmir’in güneyi, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur ve Isparta illerinin güneyi, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
AKOM'DAN UYARI
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre; Önümüzdeki bir hafta boyunca rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde esmesi beklenirken aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı sıcaklıkların da bugün itibari ile artarak hafta sonuna kadar 18 dereceler civarına bahar değerine yükseleceği öngörülüyor.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Çanakkale çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 5°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 10°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 7°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 10°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege'de kuvvetli, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 7°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AYDIN 11°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.
İZMİR 13°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.
MUĞLA 7°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde kuvvetli, Kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş ve Adana'nın kuzeyinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) bekleniyor.
ADANA 11°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
ANTALYA 13°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.
HATAY 9°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
ISPARTA 8°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde kuvvetli, Kayseri'nin güneyinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-90 km/saat) bekleniyor.
ANKARA 6°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 6°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 7°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
SİVAS 4°C, 9°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) bekleniyor.
BOLU 8°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 9°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 10°C, 16°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 11°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin (Rize çevreleri ve Artvin kıyıları dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 7°C, 16°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN 7°C, 15°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 13°C, 19°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 12°C, 18°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, doğu kesimleri ile gece saatlerinden itibaren yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tunceli, Bingöl, Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli, Malatya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM 0°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS -3°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA 6°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
VAN 1°C, 9°C
Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adıyaman çevreleri ile Gaziantep, Kilis ve Diyarbakır'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 8°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 7°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT 7°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 9°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Fırtına 90 km/saat’e çıkacak
Rüzgârın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Antalya, Muğla, Isparta, Karaman, Konya, Niğde ve Kayseri çevrelerinde rüzgârın yer yer 80-90 km/saat hıza ulaşabileceği bildirildi. Trabzon ve Rize’nin yüksek kesimlerinde ise rüzgârın 100 km/saatin üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.