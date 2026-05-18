Bursa’da kurbanlık şampiyonu görücüye çıktı: Tam 1,2 ton

Merada yetişti 2 ay kala besiye alındı

Çimendağ, hayvanları kendi işletmelerinde yavruluktan itibaren özenle yetiştirdiklerini, mera hayvanı olduğunu belirterek, kesime son iki ay kala özel besiye aldıklarını söyledi. Çimendağ, etin lezzetli olması için hafif yağlı bir yapıda olması gerektiğine dikkati çekti.





Bu yıl artan maliyetlerden dert yanan Çimendağ, geçen yıl 500 lira olan yem çuvalının bu yıl 1000 liraya yükseldiğini, araç başına 50 bin lira nakliye ücreti ödediklerini ve pazar yeri kiralarının da yüksek olduğunu vurguladı.





Çimendağ, maliyetlerin katlanması nedeniyle piyasada hayvan sayısının azaldığını ve fiyatların geçen yıla oranla iki katına çıktığını sözlerine ekledi.