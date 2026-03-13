Dehşetin altından torun ile eşi çıktı

Şüphelilerin gasp ederek aldıkları altınları Ankara’da bir kuyumcuya 1 milyon 300 bin lira bedelle sattıkları, Kürşat K'nın maktullerden birinin altın iki dişini zorla söktüğü ve bu dişleri de Ankara’daki kuyumcuya satmak istediği, kuyumcunun altın dişlerin ayar tespitini yapamadığı için hemen almadığı, parasını ödemediği ancak laboratuvara gönderdiği tespit edildi. Ekipler 2 altın dişe el koydu.