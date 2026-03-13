Yeni Şafak
Dehşetin altından torun ile eşi çıktı

09:0213/03/2026, الجمعة
G: 13/03/2026, الجمعة
DHA
Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında iki şüphelinin olaydan hemen önce benzin istasyonundan pet şişeyle benzin aldığı kamera kayıtlarıyla tespit edildi.

İlçede 5 Mart'ta Turgut Mahallesi'ndeki evlerinde çıkan yangında Asım Kasap (87) ile eşi Nazire Kasap'ın (76) yaşamını yitirmesinin ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturma iki Cumhuriyet Savcısı tarafından genişletilerek yürütülüyor.

Soruşturmada yangının maktullerin torunu Busenaz K. (26) ile eşi Kürşat K. (29) tarafından kasten çıkarıldığı belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüten ekipler, Busenaz ve Kürşat K'yi yurt dışına çıkmak üzere bulundukları İstanbul Havalimanı'nda yakaladı.

Operasyon kapsamında yaşlı çiftin oğlu Ü.K, gelini S.K. ile E.G. ve U.K. gözaltına alındı. Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Busenaz K. ile eşi Kürşat K, yangın çıkarttıkları evde yer gösterme yaptı. Şüphelilerin yangını çıkardıklarını itiraf ettikleri, evden çaldıkları bir kısım altını bozdurup dolar aldıkları ve bunların da ele geçirildiği öğrenildi.

Şüphelilerin gasp ederek aldıkları altınları Ankara’da bir kuyumcuya 1 milyon 300 bin lira bedelle sattıkları, Kürşat K'nın maktullerden birinin altın iki dişini zorla söktüğü ve bu dişleri de Ankara’daki kuyumcuya satmak istediği, kuyumcunun altın dişlerin ayar tespitini yapamadığı için hemen almadığı, parasını ödemediği ancak laboratuvara gönderdiği tespit edildi. Ekipler 2 altın dişe el koydu.

Soruşturmada elde edilen kamera kayıtlarında şüpheli Kürşat K. ve Busenaz K'nın olaydan hemen önce benzin istasyonundan pet şişeyle benzin aldığının da tespit edildiği öğrenildi.


Olay

Turgut Mahallesi'nde 5 Mart'ta Asım Kasap (87) ile eşi Nazire Kasap'ın (76) yaşadığı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ekiplerin söndürdüğü yangında Nazire Kasap olay yerinde, Asım Kasap ise kaldırıldığı Yatağan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.


