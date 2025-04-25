Deprem anında hayat kurtaran önlem: Doğru 'yaşam üçgeni' nasıl uygulanır?

Türkiye’nin birinci derece deprem kuşağında yer alması, afetlere karşı bilinçli olmayı hayati hale getiriyor. Deprem anında hayat kurtarabilecek en önemli yöntemlerden biri yaşam üçgeni. Uzmanlar, can kayıplarını azaltmada etkili olan 'Yaşam üçgeni' oluşturulmasını ısrarla öneriyor. Peki, doğru yaşam üçgeni nasıl yapılır?

1 /7 Deprem anında doğru uygulandığında yaşam üçgeni, hayatta kalma şansını artıran en kritik önlemlerden biri olarak öne çıkıyor.

2 /7 Doğru yaşam üçgeni oluşturmak için dikkat edilmesi gerekenler şöyle:



3 /7 Dayanıklı mobilya seçin: Koltuk, sağlam masa ya da beyaz eşyaların yanına çömelerek cenin pozisyonu alın.

4 /7 Pencerelerden uzak durun: Cam kırılmaları ciddi yaralanmalara yol açabilir.

5 /7 Köşe noktalara yönelin: Duvar birleşim yerleri daha az zarar görme eğilimindedir.

6 /7 Başınızı koruyun: Baş ve boyun bölgesini çanta, yastık ya da ellerinizle koruyun.