Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Deprem anında hayat kurtaran önlem: Doğru 'yaşam üçgeni' nasıl uygulanır?

Deprem anında hayat kurtaran önlem: Doğru 'yaşam üçgeni' nasıl uygulanır?

11:1525/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türkiye’nin birinci derece deprem kuşağında yer alması, afetlere karşı bilinçli olmayı hayati hale getiriyor. Deprem anında hayat kurtarabilecek en önemli yöntemlerden biri yaşam üçgeni. Uzmanlar, can kayıplarını azaltmada etkili olan 'Yaşam üçgeni' oluşturulmasını ısrarla öneriyor. Peki, doğru yaşam üçgeni nasıl yapılır?

Deprem anında doğru uygulandığında yaşam üçgeni, hayatta kalma şansını artıran en kritik önlemlerden biri olarak öne çıkıyor.

Doğru yaşam üçgeni oluşturmak için dikkat edilmesi gerekenler şöyle:


Dayanıklı mobilya seçin: Koltuk, sağlam masa ya da beyaz eşyaların yanına çömelerek cenin pozisyonu alın.

Pencerelerden uzak durun: Cam kırılmaları ciddi yaralanmalara yol açabilir.

Köşe noktalara yönelin: Duvar birleşim yerleri daha az zarar görme eğilimindedir.

Başınızı koruyun: Baş ve boyun bölgesini çanta, yastık ya da ellerinizle koruyun.

Hayat kurtaran 3 adım: Çök-Kapan-Tutun

Deprem sırasında uygulanması önerilen temel hareket "Çök – Kapan – Tutun" şeklindedir. Öncelikle diz üstü çökülür, ardından baş ve ense korunacak şekilde kapanılır. Son olarak, bulunduğunuz zeminde düşmemek için sabit bir nesneye tutunarak sarsıntının bitmesi beklenir.

#Yaşam Üçgeni
#İstanbul depremi
#deprem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı vakitleri 25 Nisan 2025: Ankara, İzmir, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? Diyanet ezan vakitleri