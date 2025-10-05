Fadik Sevin Atasoy meme kanseri sürecini anlattı: '2 tümörüm 10 yıl çok yavaş ilerledi'

"14 YAŞIMDAN BERİ VEJETARYENİM"

"Yanımda, şişler, kebaplar ve dönerler yediler. Ben de bol bol humusun tadına baktım. Annem az az yer, şimdi o da vejetaryen oldu, sayemde içli köfteyi vegan usulü yapmayı öğrendi. 14 yaşımdan beri vejetaryen besleniyorum."