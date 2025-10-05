Yeni Şafak
Fadik Sevin Atasoy meme kanseri sürecini anlattı: '2 tümörüm 10 yıl çok yavaş ilerledi'

5/10/2025, Pazar
Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy'a 2024 yılında meme kanseri teşhisi kondu. Dizinin finaliyle başlayan tedavi sürecinde yaşadıklarını ve sağlığına kavuşma yolundaki önemli detayları ilk kez anlattı.

Kardeşlerim dizisiyle hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy'a 2024 yılında meme kanseri teşhisi koyulmasının ardından dizinin final yapmasıyla birlikte hızlıca tedavi sürecine geçilmişti.

"Yaşadığım süreci, sağlığımın kaybını, acımı ve yasımı yalnız geçirmeyi tercih ettim, bu konunun bir ajitasyona dönüşmemesi için büyük bir imtina gösterdim" sözleriyle tedavi sürecinde gözlerden uzak olmayı tercih eden Atasoy, kanseri yendi.

"10 YIL BOYUNCA YAVAŞ YAVAŞ İLERLEMİŞ"

Geçtiğimiz günlerde, jüri üyeliği yaptığı Adana Altın Koza Film Festivali'nden dönen Fadik Sevin Atasoy, kendisine meme kanseri teşhisi konulduktan sonra sağlığına kavuşma sürecinde yaşadıklarını samimi bir şekilde anlattı.

Nişantaşı'nda kameralara takılan Atasoy, vejetaryen beslenme biçiminin kanserin ilerlemesini yavaşlattığını belirterek, tedavi sürecinde sağlığını geri kazanmasına yardımcı olan faktörleri paylaştı.

"Yoğurt ve peynir de tüketiyorum, ama protein almadığım için tümörüm 10 yıl boyunca çok yavaş ilerledi" sözleriyle beslenme biçiminin tümörün gelişimini yavaşlattığını vurgulayan oyuncu, Adana seyahati sırasındaki anısını şöyle anlattı:

"14 YAŞIMDAN BERİ VEJETARYENİM"

"Yanımda, şişler, kebaplar ve dönerler yediler. Ben de bol bol humusun tadına baktım. Annem az az yer, şimdi o da vejetaryen oldu, sayemde içli köfteyi vegan usulü yapmayı öğrendi. 14 yaşımdan beri vejetaryen besleniyorum."

EVİNDE TELEVİZYON YOKMUŞ!

Fadik Sevin Atasoy'a yöneltilen son soru ise ekranlarda severek takip ettiği yapılar oldu. Ancak ünlü oyuncunun "15 yıldır evimde televizyon yok" cevabı, herkesi şoke etti.

