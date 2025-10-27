"Kartpostal tadında" yolculuk için beklenen gün geldi: Doğu Ekspresi biletleri satışa çıktı

Türkiye’nin en popüler kış rotalarından biri olan Turistik Doğu Ekspresi için geri sayım sona erdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025–2026 kış sezonu sefer takvimini duyurarak binlerce yolcunun merakla beklediği tarihleri açıkladı. Kış turizmine her yıl önemli katkı sunan hat için biletlerin ne zaman satışa çıkacağı da netleşti. Bakan Uraloğlu, 22 Aralık’ta başlayacak sezon öncesi bireysel bilet satışlarının 27 Ekim Pazartesi günü açılacağını bildirdi. Türkiye’nin karla kaplı coğrafyasını raylar üzerinde keşfetmek isteyenlerin şimdiden planlarını yapması tavsiye ediliyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin, 2025–2026 kış sezonu seferlerine 22 Aralık 2025’te başlayacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, bireysel bilet satışlarının ise 27 Ekim Pazartesi günü başlayacağını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin 2025-2026 kış sezonu seferlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, 2019 yılından bu yana binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan trenin, Türkiye’nin kültürel mirasını, doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu “raylar üzerinde” tanıtmayı sürdüreceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, “Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu seferleri 22 Aralık’ta başlayacak, 1 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek.” dedi.
Turistik Doğu Ekspresi, 2025-2026 sezonunda 60 sefer yapacak
Bakan Uraloğlu, “Trenimiz Ankara–Kars hattında 22 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars–Ankara yönünde ise 1 Mart 2026’ya kadar çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere toplam 60 sefer yapacak.” bilgisini paylaştı.
Turistik Doğu Ekspresi’nin, rotası boyunca yolcularına sadece manzara değil, şehirlerin kültürünü tanıma fırsatı da sunacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Ankara–Kars yönünde Erzincan’da 2 saat 30 dakika, Erzurum’da 4 saat, dönüşte ise İliç’te 3 saat, Divriği’de 2 saat 30 dakika ve Sivas’ta 3 saat duruş yapılacak. Bin 360 kilometrelik güzergâhta duruşlar dahil toplam 32 saat süren yolculukta, karla kaplı dağlar, vadiler ve tarihi yapılar kartpostal tadında manzaralar sunacak.”
Uraloğlu ayrıca, her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonundan oluşan trenin 160 yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirterek yataklı kompartımanlarda iki kişinin konaklayabildiğini söyledi.
Bilet satışları başladı
Turistik Doğu Ekspresi biletlerinin bireysel ve tur paketleri olmak üzere iki şekilde satışa sunulacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Bireysel yolculara ayrılan vagonlar için bilet satışları 27 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Biletler, TCDD Taşımacılık satış kanallarından, tur paketleri ise yetkili acenteler aracılığıyla temin edilebilecek.” açıklamasında bulundu.
Turistik Doğu Ekspresi 2019’dan bu yana 81 binin üzerinde yolcu taşıdı
Turistik Doğu Ekspresi’nin, başta gençler ve doğa tutkunları olmak üzere her kesimden büyük ilgi gördüğünü söyleyen Uraloğlu, “Trenimiz, 2019’dan bu yana 81 bin 26 yolcuyu misafir ederek Türkiye’nin en özel turizm markalarından biri haline gelmiştir” dedi.
DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI
Biletlerin bugün (27 Ekim Pazartesi) satışa sunulmasıyla birlikte sezonun merakla beklenen fiyatları da belli oldu. TCDD'nin bilet satış ekranını kontrol eden yolcular, müsaitlik bulunan seferler için 2 kişilik yataklı kompartıman fiyatının 14 bin TL olarak belirlendiğini gördü. Yoğun talep nedeniyle kontenjanı tamamen dolan seferler için ise sistemde fiyat bilgisi görüntülenemiyor.
DOĞU EKSPRESİ GÜZERGAH
Dünyanın en güzel demiryolu 10 seyahat rotası içerisinde yer alan Doğu Ekspresi güzergahı, manzarası ile yolcuları adeta büyülemektedir. Ankara hareket eden tren sırasıyla Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars illerinden geçmektedir. Dönüş güzergahı ise aynı şehirlerden oluşmaktadır.