Kurban etini poşete koyup dolaba atmayın: Yıllardır yanlış biliyormuşuz

'ETLER 5-6 SAAT DİNLENDİRİLMELİ'

Kurban kesildikten sonra etlerin hemen dolaba kaldırılmaması gerektiğini belirten Yardımcı, “Evlerde klima varsa açsınlar. Temiz bir örtü ya da sergi üzerine etleri sererek önlü arkalı 1'er saat çevirmek gerekiyor. Yaklaşık 5-6 saat dinlenen et hem kendini toplar hem de işlenirken zayiat vermez. Ama sıcak eti üst üste koyarsanız yanma yapar, renk değiştirir ve bakteri oluşturur. Bu da insan sağlığı açısından ciddi risk taşır" diye konuştu.