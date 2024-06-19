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Hayat

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi geri dönüyor: Rol alacağı dizi belli oldu

12:14 - 19/06/2024 Çarşamba
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Ünlü oyuncu Musa Uzunlar, Türkiye televizyonlarında uzun yıllar boyunca "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisindeki İskender Büyük karakteriyle tanındı. Şimdi ise ATV kanalında başlayacak olan yeni dizi "Holding"de rol alacak. Dizinin konusu ve karakteri hakkında henüz detaylı bilgi verilmiş değil, ancak Uzunlar'ın bu yeni projede nasıl bir performans sergileyeceği ve izleyicilere neler katacağı merakla bekleniyor.

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Projelerine bir yenisi daha ekleyen ATV, konusuyla şimdiden tüm dikkatleri üzerine çeken Holding dizisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

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Deniz Yılmaz ile Yüksel Aksu’nun yönetmenliğinde çekimleri gerçekleştirilen Limon Yapım imzalı Holding’e bomba bir transfer yapıldı.

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2008 – 2010 arasında Kurtlar Vadisi Pusu yapımında rol aldığı ‘İskender Büyük’ karakteriyle geniş bir hayran kitlesine kavuşan Musa Uzunlar, ATV’nin yeni dizisi Holding’le anlaşma sağladı.

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Daha önce de Aile, Hayatımın Şansı, Bir Annenin Günahı, 8.Gün, Poyraz Karayel ve Şubat gibi projelerde yer alan Musa Uzunlar’ın Holding dizisiyle seyirciyi etkisi altında bıraktıracak.

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Bilindiği üzere usta oyuncu Musa Uzunlar, son olarak Show TV’nin geçtiğimiz aylarda final yapan AY Yapım imzalı projesi Aile’de kameralar karşısına geçmiş ve oynadığı ‘İlyas Koruzade’ rolüyle ilgi odağına yerleşmişti.

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Öte yandan ATV ekranlarında ekran serüvenine giriş yapacak olan Holding dizisinde, dünya serbest dalış rekortmeni genç bir kadının, ülkenin en büyük holdinglerinden birisinin yönetimini ele geçirmek için kız kardeşlerine ve mafyaya karşı verdiği zorlu savaşı gözler önüne serecek.

#Kurtlar Vadisi Pusu
#Musa Uzunlar
#İskender Büyük
17 dakika önce
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