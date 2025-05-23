Kurtlar Vadisi’nin en büyük sırrı ilk kez açıklandı: Meğer Elif...

2003 yapımı Kurtlar Vadisi dizisinde hafızalara kazınan "Elif" karakteri için ilk düşünülen ismin Tuba Ünsal olduğu ortaya çıktı. Ünsal, o dönem "Elif Eylül" rolü için seçmelere katıldığını ve rolün son anda Özgü Namal'a verildiğini ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

1 /9 Türk televizyon tarihine damgasını vuran ve bir döneme yön veren Kurtlar Vadisi dizisi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala konuşulmaya devam ediyor.



2 /9 Sadece aksiyon dolu sahneleri ve politik göndermeleriyle değil, aynı zamanda unutulmaz karakterleriyle de izleyicilerin hafızasında derin izler bırakan yapımın en akılda kalan isimlerinden biri Elif Eylül’dü.



3 /9 Yıllara meydan okuyan Kurtlar Vadisi’nde Elif Eylül karakterine hayat veren ünlü oyuncu Özgü Namal, güçlü performansıyla izleyenlerin gönlünde taht kurmuştu.



4 /9 Yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Oyuncu Tuba Ünsal, Berfu Yenenler’in YouTube programı Talk Show Perilerinde konuk olduğu bölümde, Kurtlar Vadisi’yle ilgili daha önce bilinmeyen bir detayı ilk defa açıkladı.



5 /9 Ünsal, 2003 yılında Elif Eylül rolü için yapımcılarla görüşüp, seçmelerde son tura kadar yükseldiğini belirtti.



6 /9 Fakat çekimler başlamadan kısa bir süre önce bu rolün Özgü Namal’a verildiğini itiraf etti.



7 /9 Tuba Ünsal’ın bu samimi açıklaması magazin gündeminde geniş yer buldu ve sosyal medyada büyük ses getirdi.



8 /9 Ünsal programda şu ifadeleri kullandı;

"Elif rolü ilk bana teklif edildi. Elif karakterini ben canlandıracaktım. Proje başlamasına çok yakın bir zaman kala iptal oldu...