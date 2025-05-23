Kurtlar Vadisi’nin en büyük sırrı ilk kez açıklandı: Meğer Elif...

2003 yapımı Kurtlar Vadisi dizisinde hafızalara kazınan "Elif" karakteri için ilk düşünülen ismin Tuba Ünsal olduğu ortaya çıktı. Ünsal, o dönem "Elif Eylül" rolü için seçmelere katıldığını ve rolün son anda Özgü Namal'a verildiğini ilk kez kamuoyuyla paylaştı.
Türk televizyon tarihine damgasını vuran ve bir döneme yön veren Kurtlar Vadisi dizisi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala konuşulmaya devam ediyor.
Sadece aksiyon dolu sahneleri ve politik göndermeleriyle değil, aynı zamanda unutulmaz karakterleriyle de izleyicilerin hafızasında derin izler bırakan yapımın en akılda kalan isimlerinden biri Elif Eylül’dü.
Yıllara meydan okuyan Kurtlar Vadisi’nde Elif Eylül karakterine hayat veren ünlü oyuncu Özgü Namal, güçlü performansıyla izleyenlerin gönlünde taht kurmuştu.
Yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı
Oyuncu Tuba Ünsal, Berfu Yenenler’in YouTube programı Talk Show Perilerinde konuk olduğu bölümde, Kurtlar Vadisi’yle ilgili daha önce bilinmeyen bir detayı ilk defa açıkladı.
Ünsal, 2003 yılında Elif Eylül rolü için yapımcılarla görüşüp, seçmelerde son tura kadar yükseldiğini belirtti.
Fakat çekimler başlamadan kısa bir süre önce bu rolün Özgü Namal’a verildiğini itiraf etti.
Tuba Ünsal’ın bu samimi açıklaması magazin gündeminde geniş yer buldu ve sosyal medyada büyük ses getirdi.
Ünsal programda şu ifadeleri kullandı;
"Elif rolü ilk bana teklif edildi. Elif karakterini ben canlandıracaktım. Proje başlamasına çok yakın bir zaman kala iptal oldu...
O dönem bu olaya çok üzülmüştüm, çok dert etmiştim." dedi.