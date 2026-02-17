Mescid-i Aksa’da ilk teravih namazı kılındı

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da ramazanın ilk teravih namazı eda edildi. Müslümanlar, teravih namazını Harem-i Şerif avlusunda kıldı.
#Teravih
#Mescid-i Aksa
#Namaz
