Mescid-i Aksa’da ilk teravih namazı kılındı

21:2817/02/2026, Salı
AA
İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da ramazanın ilk teravih namazı eda edildi. Müslümanlar, teravih namazını Harem-i Şerif avlusunda kıldı.

#Teravih
#Mescid-i Aksa
#Namaz
