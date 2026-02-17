Yeni Şafak
Otopark ücreti kirayla yarışıyor: İstanbul’da otopark aboneliği 20 bin liraya dayandı

12:5017/02/2026, Salı
İstanbul'un özellikle merkezi bölgelerinde yaşanan park yetersizliği, otopark ücretlerine yansıdı. Otopark aboneliği bazı bölgelerde 20 bin liraya dayandı. Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar isyanda: Otopark ücretine bir sınır getirilmesini talep ediyorlar...

Beşiktaş, Şişli, Kadıköy gibi İstanbul'un merkezi noktalarına aracıyla gidenler sıkışık trafiğin yanında, yüksek otopark ücretlerini de göze almak zorunda.

İBB ve ilçe belediyelerine ait otoparklarda tavan fiyat uygulaması bulunmasına rağmen, özel işletmelerde herhangi bir üst sınır olmaması tepkilere yol açıyor.

Yeni yılla birlikte gelen zamlarla otopark abonelikleri bazı yerlerde ev kiralardan daha pahalı hale geldi.

GÜNLÜK BİN LİRAYI GEÇİYOR

En ucuz İspark'ta bile park ücretlerinin saati 120 liradan başlıyor, günlük ücret bin lirayı geçiyor. Aylık abone olanlar ise bazı yerlerde 20 bin lira ödüyor.

Kentin farklı semtlerinde yirmi bin lira ve altında fiyatlarla 2+1 daire kiralanıyor.

Çoğu otopark, büyük araçlardan da fark alıyor. Durum Bakırköy, Beşiktaş ve Kadıköy gibi ilçelerin park yeri sıkıntısı yaşanan mahallelerinde de aynı.

NTV'de yer alan habere göre, İBB'ye ait İspark ve ilçe belediyelerin işlettiği noktalarda ise fiyatlar sınırlandırılmış durumda. Karşılaştırma yapıldığında yaklaşık yarı yarıya düşük fiyatlı olduğu görülüyor. Ancak oralarda da yer bulunmuyor.

Vatandaşlar tavan fiyat uygulamasının, özel otoparklara da getirilmesini talep ediyor.

