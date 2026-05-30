Reha Muhtar hastaneye kaldırıldı

08:04 30/05/2026, Cumartesi
Bodrum'daki evinde dün akşam saatlerinde aniden rahatsızlanan Reha Muhtar apar topar hastaneye kaldırıldı. Muhtar'ın durumuyla ilgili üzücü haberi eski eşi Deniz Uğur duyurdu.

1990'lı ve 2000'li yıllarda sunduğu ana haber bültenleri ile tanınan eski spiker Reha Muhtar, sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.



Son olarak Bodrum'daki evinde rahatsızlanan Reha Muhtar, dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldı.



Patronlar Dünyası'nın haberine göre ilk kontrollerde, Reha Muhtar'a kalp yetmezliği teşhisi konuldu.




DENİZ UĞUR'DAN AÇIKLAMA


Muhtar'ın hastaneye kaldırılmasının ardından çocuklarının annesi Deniz Uğur'dan da açıklama geldi. Ünlü oyuncu Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında çocuklarıyla birlikte Bodrum'a doğru yola çıktıklarını duyurdu:


“Çanakkale'deki yazlığımızdayken Reha Muhtar'ın Bodrum'da hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımız Mina ve Poyraz'ın babalarının sağlık durumunu takip etmeleri ve yanında olmaları amacıyla hastaneye doğru yolculuk halindeyiz.


Hayırlı dualarınızı esirgememenizi diliyoruz. Bu süreçte bize destek olan bütün dostlarımıza teşekkür ederiz.”











