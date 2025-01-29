Diyabet, vücudun birçok bölümünü etkileyen kronik bir hastalıktır ve cilt üzerinde de çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir. Diyabetli bireylerde cilt problemleri sıkça görülür ve bu durum yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Peki, diyabet cildi nasıl etkiler, belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir? İşte detaylar...

1 /15 Şeker hastalığı (diyabet), türüne ve kişisel faktörlere bağlı olarak farklı belirtiler gösterebilir.

2 /15 Özellikle ciltte meydana gelen bazı değişiklikler, diyabetin erken belirtilerinden biri olabilir ve olası komplikasyonlara işaret edebilir.

3 /15 Kandaki yüksek şeker seviyesi, ciltte bazı alışılmadık semptomlara yol açabilir. Bu belirtileri tanımak, erken önlem almanıza yardımcı olabilir.

Peki şeker hastalığının belirtileri nelerdir? Diyabet cildi nasıl etkiler ve nasıl tedavi edilir?

Genel olarak diyabette sık karşılaşılan cilt belirtileri şunlardır:





4 /15 Sık idrara çıkma

Vücut, kanda biriken fazla şekeri idrar yoluyla atmaya çalıştığı için normalden daha sık tuvalete gitme ihtiyacı doğar.

5 /15 Sürekli susuzluk hissi

Sık idrara çıkma, vücuttan fazla sıvı kaybına yol açarak sürekli su içme isteği oluşturur.

6 /15 Yoğun yorgunluk

Hücreler, glikozu yeterince kullanamadığında enerji üretimi azalır ve bu da sürekli yorgunluk hissine neden olabilir.

7 /15 Ani açlık atakları

Kan şekerinin düzensiz seyretmesi, sık sık açlık hissine yol açabilir ve ani yemek yeme isteği oluşturabilir.

8 /15 Ani kilo kaybı

Özellikle Tip 1 diyabette, vücut enerji ihtiyacını karşılamak için yağ ve kas dokusunu kullanmaya başlar, bu da istemsiz kilo kaybına neden olabilir.

9 /15 Görme problemleri

Yüksek kan şekeri, göz merceğinin sıvı dengesini etkileyerek bulanık görme gibi görme bozukluklarına yol açabilir.

10 /15 Yavaş iyileşen yaralar

Kan dolaşımındaki bozukluk ve bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle yaralar normalden daha uzun sürede iyileşebilir.

11 /15 Cilt sorunları

Diyabet, ciltte kuruluk, kaşıntı, mantar enfeksiyonları ve çeşitli deri hastalıklarına zemin hazırlayabilir.

12 /15 El ve ayaklarda uyuşma

Uzun süre yüksek seyreden kan şekeri, sinir hasarına neden olarak el ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma ve his kaybına yol açabilir.

13 /15 İdrarda şeker ve keton tespiti

Laboratuvar testleri, idrarda yüksek şeker seviyeleri ve keton varlığı tespit ederek diyabetin teşhis edilmesine yardımcı olabilir.

14 /15 Peki ne yapılmalı?

Eğer bu belirtilerden bazılarını yaşıyorsanız, vakit kaybetmeden bir doktora başvurmanız önemlidir.