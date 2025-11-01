Yeni Şafak
Sinop ormanlarında sonbahar etkisi: Adeta renk cümbüşü yaşanıyor

13:501/11/2025, Cumartesi
IHA
Sinop’un ormanlarında sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor. Karadeniz’de sonbaharda ormanlarda oluşan renk cümbüşü görülmeye değer manzaralar oluşturdu.

Karadeniz’de sonbaharda ormanlarda oluşan renk cümbüşü görülmeye değer manzaralar oluşturdu.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yılmaz Küçük, mavi ile yeşilin birleştiği doğaya fotoğrafçıları ve doğa turizmcilerini davet etti.

Başkan Küçük, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sinop’ta yeşil ve mavinin birleştiği bir ambiyans var. Ormanları güzel. Sinop Karadeniz’in bodrumu biliyorsunuz. Diğer yerlerden farklı olması Karadeniz ikliminin olması. Bol yağmurlu olması. Bu da ormanlara yansıyor. O yüzden bütün misafirlerimizi bu güzel cümbüşü görmeye bekliyoruz" diye konuştu.









