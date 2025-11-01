Sinop ormanlarında sonbahar etkisi: Adeta renk cümbüşü yaşanıyor

Başkan Küçük, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sinop’ta yeşil ve mavinin birleştiği bir ambiyans var. Ormanları güzel. Sinop Karadeniz’in bodrumu biliyorsunuz. Diğer yerlerden farklı olması Karadeniz ikliminin olması. Bol yağmurlu olması. Bu da ormanlara yansıyor. O yüzden bütün misafirlerimizi bu güzel cümbüşü görmeye bekliyoruz" diye konuştu.































