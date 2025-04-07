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Teşkilat dizisinin yeni başrol oyuncusu belli oldu: Gönül Dağı'nın sevilen ismi geri dönüyor

Teşkilat dizisinin yeni başrol oyuncusu belli oldu: Gönül Dağı'nın sevilen ismi geri dönüyor

10:267/04/2025, Pazartesi
G: 7/04/2025, Pazartesi
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Pazar akşamlarının reyting rekortmeni Teşkilat 138. bölümün ardından ortaya çıkan gelişmelerle izleyicilerini şaşkına çevirecek gibi görünüyor. CHP'nin boykot girişimine sosyal medya hesabı üzerinden destek veren Aybüke Pusat dizinin kadrosundan çıkarılmıştı. Pusat'ın yerine geleceği iddia edilen isim ise TRT ekranlarına hiç de yabancı değil. İşte Teşkilat dizisinin yeni başrol oyuncusu olması beklenen Gönül Dağı'nda da rol alan isim...

TRT 1'in reyting rekortmeni dizilerinden Teşkilat, yeni bölümün ardından izleyicilerini şaşkına çeviren gelişmelere sahne oldu.

Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Murat Aygen, Melisa Akman, Özlem Maden, Gizem Güneş, Murat Han, Erkan Biricik ve Erkan Petekkaya gibi güçlü isimleri kadrosunda buluşturan Teşkilatta, ardı ardına yaşanan sürprizler izleyenleri ekran başına kilitliyor.


Hatırlanacağı üzere, Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat, sosyal medya üzerinden yaptığı Türk ekonomisine boykot çağrısının ardından, reyting rekorları kıran dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.


Bu kararı açıklayan TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, paylaşımların TRT’nin ilkeleriyle uyumsuz olduğunu belirtti.


Yeni başrol kim olacak?


Aybüke Pusat’ın Teşkilat dizisinden çıkarılmasının ardından, dizinin yeni başrol oyuncusunun kim olacağı merak konusu haline gelmişti.


Medya kulislerinde yer alan ilk iddialara göre, Teşkilat dizisinin yapımcıları, bir dönem Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini oynayan yetenekli oyuncu Gülsim Ali İlhan ile anlaşma yapmak için görüşmelerde bulunuyor.


Gülsim Ali İlhan'ın, TRT'nin önemli projeleri ve dizilerinde yer aldığı ve şu anda bazı kararlar almak üzere olduğu yönünde yeni iddialar gündeme geldi.


Teşkilat dizisinin 139. bölümü, bu Pazar akşamı saat 20:00’de TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak.


#Teşkilat
#Aybüke Pusat
#TRT
#Gönül Dağı

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