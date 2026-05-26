Trabzon’da heyelan: Minibüsteki 3 kişi son anda kurtuldu

16:3726/05/2026, Salı
DHA
Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde etkili olan sağanağın ardından heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve çamur kütlesinin yola aktığı sırada yoldan geçen minibüsteki 3 kişi son anda kurtuldu. Araçtakiler kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, çamura saplanan minibüs iş makinesiyle çıkarıldı.

Köprübaşı ilçesi Arpalı Mahallesi’nde öğle saatlerinde heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan toprak ve çamur yığını mahalle yoluna doğru aktı.

Bu sırada yoldan geçen minibüs, heyelan nedeniyle oluşan çamura saplandı.


Araçta bulunan ve büyük panik yaşayan 3 kişi, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. 

İhbar üzerine bölgeye Köprübaşı Belediyesi ekipleri sevk edildi.



Ekipler, çamura saplanan minibüsü iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkardı. 

Ekiplerin başlattığı temizlik çalışmalarının arından yol yeniden ulaşıma açıldı.

‘ZOR KURTULDUK’

Dursun Ali Kerimoğlu, şans eseri kurtulduklarını ifade ederek, “Yayladan dönüyorduk. Yoldan geçerken aniden sel gibi aşağıya geldi, ortada kaldık. Araçta oğlum ve torunum da vardı. Uçurumdan atıyordu bizi neredeyse, zor kurtulduk. Hemen arabanın içinden kaçarak çıktık. Çevredekiler ‘arabanın içinden çıkın’ dediler, çamurların arasından çıktık” dedi.

‘HEYELAN GELMEDEN GEÇERİM DİYE DÜŞÜNDÜM’

Sürücü Serkan Kerimoğlu, “Geldiğimizde azıcık çamur vardı. Heyelan aşağı doğru geliyordu. Gelmeden önce geçerim diye düşündüm ama geçemedim. Araba orada kaldı. Babamı ve çocuğumu çıkardım” diye konuştu. 

