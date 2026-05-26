Trabzon’da heyelan: Minibüsteki 3 kişi son anda kurtuldu

‘ZOR KURTULDUK’

Dursun Ali Kerimoğlu, şans eseri kurtulduklarını ifade ederek, “Yayladan dönüyorduk. Yoldan geçerken aniden sel gibi aşağıya geldi, ortada kaldık. Araçta oğlum ve torunum da vardı. Uçurumdan atıyordu bizi neredeyse, zor kurtulduk. Hemen arabanın içinden kaçarak çıktık. Çevredekiler ‘arabanın içinden çıkın’ dediler, çamurların arasından çıktık” dedi.