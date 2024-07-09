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Türkiye'nin gözbebeği olacak: Her yıl binlerce misafir ağırlayan bölge turizm merkezi haline gelecek

14:35 - 9/07/2024 Salı
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin dönüşüm projesi başlattığı Sakarya'nın ‘nitelikli doğal koruma alanı' Maden Deresi'nde tehlikeli bölgelerde güvenli ve rahat yürünebilmesi için çelik konstrüksiyon merdiven, yürüme alanı ve büyük bir seyir terası inşa edildi. Yüzde 80'i tamamlanan destinasyon, turizmin gözbebeği olacak ve Sakarya'yı bu alanda bir adım öteye taşıyacak.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin sahip olduğu doğal güzelliklere ve tarihi mirasa sahip çıkıyor.


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Bu alanlardan biri olan ve 2019 yılında ‘nitelikli doğal koruma alanı' olarak ilan edilen, şehrin yüzyıllardır en değerli tabiat alanlarından bir tanesi Maden Deresi'nde de kapsamlı bir çalışmanın hazırlığı yapılmıştı.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın yaptığı incelemeler sonrasında işlemler hızlandırıldı ve çalışmalarda ciddi bir yol alındı. Şelalesi, doğal mağaraları, piknik alanları, patikalar ve yürüyüş alanlarıyla kuzey bölgesinin en önemli doğal cenneti olan ve her yıl binlerce misafirini ağırlayan bu destinasyon, Büyükşehir'in yaptığı çalışmayla şehir turizmini bir adım öteye taşıyor.

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Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, proje çerçevesinde ziyaretçilere güvenlik riski oluşturan bölgeler üzerinde ciddi bir çalışma yaptı. Doğal alan girişindeki 500 metrelik bölümde güvenlik seviyesi artırıldı. 120 metrelik çelik konstrüksiyon merdivenin imalatı tamamlandı.

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Ayrıca sonraki bölümde yaklaşık 1 buçuk kilometrelik alana yine çelik konstrüksiyon yürüyüş alanı inşa edildi. Proje, alanın yüksek bölümünde hazırlanan seyir terasıyla muhteşem bir görüntüye kavuştu. Yürütülen bu çalışmaların iskelet kısımlarının tamamlanmasıyla yüzde 80 seviyesine ulaşıldı. Çalışma, bu alanların üzerine yapılacak ahşap kaplamayla sona erecek.

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Büyükşehir'den yapılan açıklamada, “Sakarya'mızın turizmine katkı sunmak, doğal cennet niteliğindeki bölgeleri vatandaşımızın istifadesine sunmak için gayretle çalışıyor ve yeni projeler üretiyoruz. Yeşili, mavisi, eşsiz tabiatıyla şehrin göz bebeği olan Maden Deresi tamamlamak üzere olduğumuz projeyle bambaşka bir iklime kavuşacak. En kısa sürede görüşmek üzere” denildi.

#Türkiye
#turizm
#Sakarya
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