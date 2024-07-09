Türkiye'nin gözbebeği olacak: Her yıl binlerce misafir ağırlayan bölge turizm merkezi haline gelecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın yaptığı incelemeler sonrasında işlemler hızlandırıldı ve çalışmalarda ciddi bir yol alındı. Şelalesi, doğal mağaraları, piknik alanları, patikalar ve yürüyüş alanlarıyla kuzey bölgesinin en önemli doğal cenneti olan ve her yıl binlerce misafirini ağırlayan bu destinasyon, Büyükşehir'in yaptığı çalışmayla şehir turizmini bir adım öteye taşıyor.