Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Üç kuşaktır tezgahtalar: 'Kaliteli peynir damakta bıraktığı tattan belli olur'

Üç kuşaktır tezgahtalar: 'Kaliteli peynir damakta bıraktığı tattan belli olur'

15:5712/12/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber

Kayseri’de peynir satıcılığı yapan Mehmet Denk kaliteli ve lezzetli peyniri anlamanın püf noktalarını aktardı.

Kayseri’de 3 kuşaktır babadan oğula peynir satıcılığı yapan Mehmet Denk kaliteli peynirin yediğiniz anda damakta bıraktığı tattan anlaşılacağını söyledi.

Hileli ve tağşişli ürünlere kıyasla görünen rafyasından dahi iyi peynirin direk kendini belli ettiğini aktaran Denk "2006 yılından bu yana dükkânda çalışmaktayım. Aslen dedemiz, babamız ve 3. kuşak olarak ben iş hayatımıza dükkânımızda devam etmekteyiz. İyi peynir tadından yani rafyasından, kokusundan anlaşılır. İnsan yediği zaman damağında lezzet bırakan peynir iyi peynirdir. Hileli ve tağşişli ürünlerde bu durum direk ortaya çıkıyor. O tip ürünleri yediğiniz zaman dilinize lezzeti ve tadı fark ettirir" dedi.



Kış aylarında en çok tercih edilen peynirleri sıralayan Denk, fiyatların süt darlığından dolayı satıcılarında pahalı bulduğunu söyledi.


Marketten alınan peynirlere kıyasla açık satılan peynirlerin daha lezzetli olduğunu ve bozulma riskinin az olduğunu belirten Denk; "Eski Kars kaşarı çok seviliyor, Erzincan tulum, Ezine peynirleri kış aylarında müşterilerimizin damak zevkine daha çok hitap ediyor. Biz direk dükkân sahibi olduğumuz için peyniri alırken kaliteli ve lezzetli peynirler alıyoruz. Market alınan peynirlerin iyisi veya kötüsü gözden kaça bilir ama bizim ki marketteki peynirlere göre lezzet ve kalite bakımından daha cazip olur. Süt darlığı sebebiyle fiyatlarımız yüksek bu durumu biz satıcılar olarak da kabul ediyoruz. İnsanların alım gücü biraz düşük ondan dolayı fiyatlar yüksek kalıyor" şeklinde konuştu.



#süt
#peynir
#yoğurt
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 ÖTV’siz engelli araç alım şartları ve güncel limitleri açıklandı: Kimler ÖTV'siz araç alabilir?