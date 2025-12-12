Üç kuşaktır tezgahtalar: 'Kaliteli peynir damakta bıraktığı tattan belli olur'

Marketten alınan peynirlere kıyasla açık satılan peynirlerin daha lezzetli olduğunu ve bozulma riskinin az olduğunu belirten Denk; "Eski Kars kaşarı çok seviliyor, Erzincan tulum, Ezine peynirleri kış aylarında müşterilerimizin damak zevkine daha çok hitap ediyor. Biz direk dükkân sahibi olduğumuz için peyniri alırken kaliteli ve lezzetli peynirler alıyoruz. Market alınan peynirlerin iyisi veya kötüsü gözden kaça bilir ama bizim ki marketteki peynirlere göre lezzet ve kalite bakımından daha cazip olur. Süt darlığı sebebiyle fiyatlarımız yüksek bu durumu biz satıcılar olarak da kabul ediyoruz. İnsanların alım gücü biraz düşük ondan dolayı fiyatlar yüksek kalıyor" şeklinde konuştu.







