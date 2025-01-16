Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Zirvede ne Zeynep var ne de Yusuf: Sıralama değişti, işte Türkler'in en çok kullanılan kız ve erkek isimleri ve anlamları

Zirvede ne Zeynep var ne de Yusuf: Sıralama değişti, işte Türkler'in en çok kullanılan kız ve erkek isimleri ve anlamları

11:4016/01/2025, Perşembe
G: 16/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Son veriler açıklandı... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine göre Türkiye'de bebeklere en çok verilen isimler belli oldu. Peki en çok kullanılan kız ve erkek isimleri hangileri? Türkiye'de en çok hangi isim kullanılıyor? İlk sıra sizi çok şaşırtacak. İşte cevabı...

Kız bebeklere en çok verilen isimler ise şu şekilde;


21. Ada

Küçük ada, denizle çevrili kara parçası anlamına gelir.

20. Alya

Yüksek, yüce, ulu anlamına gelir.

19. Güneş

﻿Dünyamıza ışık ve ısı veren yıldız, aynı zamanda yaşam kaynağıdır.

18. Duru

Saf, berrak, temiz anlamına gelir.

17. Nehir

﻿Büyük akarsu, ırmak anlamına gelir.

16. Miray

﻿Ay gibi parlak, ışıl ışıl anlamına gelir.

15. Azra

Saf, temiz, nadir bulunan anlamına gelir.

14. Eylül

Sonbahar aylarından biri olan Eylül, aynı zamanda sevgi ve hüzün duygularını çağrıştırır.

13. Eslem

Güzel, hoş, sakin anlamına gelir.

12. Meryem

İbranice kökenli olup, “deniz yıldızı” veya “kutsal” anlamına gelir.

11. Masal

﻿Hayal ürünü anlatı, öykü anlamına gelir.

10. Ecrin

Cennetteki ödül veya hediye anlamına gelir.

9. Gökçe

﻿Gökyüzüyle ilgili olan, güzel, mavi anlamına gelir.

8. Lina

Yumuşak, nazik, ince anlamına gelir.

7. Elisa

Adanmış anlamına gelir.

6. Elif

Arap alfabesinin ilk harfi olup, aynı zamanda ince ve zarif anlamına gelir.

5. Asya

Batı Asya kıtasının ismi olup, "doğu" anlamına da gelir.

4. Zümra

İleri görüşlü, güzel, değerli anlamına gelir.

3. Defne

Güzel kokulu bir ağaç türü olan defne, aynı zamanda zafer ve barış simgesidir.

2. Zeynep

﻿Değerli taş, güzellik, zarafet anlamına gelir.

1. Asel

﻿Bal gibi tatlı, tatlılık anlamına gelir.

Erkek bebeklere en çok verilen isimler ise şu şekilde;


21. Çınar

Güçlü ve uzun ömürlü bir ağaç türü, aynı zamanda Türk kültüründe güç ve direncin simgesidir.

20. Poyraz

﻿Kuzeydoğudan esen rüzgarın adı olup, "sert rüzgar" anlamına gelir.

19. Ahmet

﻿"En çok övülen" veya "övgüye layık" anlamına gelir.


18. Hamza

﻿Aslan, güçlü ve cesur anlamına gelir.

17. Muhammed Ali

"Muhammed" övülen, "Ali" ise yüksek, yüce anlamına gelir.

16. Atlas

Dünya haritalarını taşıyan kitap anlamına gelir.

15. Ali

﻿Yüksek, yüce, saygın anlamına gelir.

14. Ali Asaf

﻿"Ali" yüksek, yüce; "Asaf" ise "yardımcı, destekçi" anlamına gelir.

13. Mustafa

Seçilmiş, özel olarak seçilmiş anlamına gelir; Peygamber efendimizin bir diğer ismidir.

12. Muhammed

"Övülen, takdir edilen" anlamına gelir, Peygamber efendimizin bir diğer ismidir.

11. Aras

﻿"Araz" kelimesinden türemiş olup, "güzel, değerli" anlamına gelir; aynı zamanda bir nehir adıdır.

10 Metehan

Büyük Türk hükümdarı Mete'nin ismiyle ilişkilendirilir, "büyük kahraman" anlamına gelir.

9. Eymen

"Sağ, uğurlu, mutlu" anlamına gelir.

8.Kerem

﻿Cömertlik, iyilik ve yardımseverlik anlamına gelir.

7. Ömer

﻿Uzun ömürlü, hayat dolu, sağlıklı anlamına gelir.

6.Miraç

Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed’in göğe yükseldiği mucizevi olayın adı olup, "yükselmek" anlamına gelir.


5. Ömer Asaf

﻿ "Ömer" uzun ömürlü, "Asaf" ise "yardımcı, destekçi" anlamına gelir.

4. Göktuğ

﻿Gökyüzü ve Türk boylarının sembolü olan "Tug" kelimesinin birleşimiyle "gökten gelen lider" veya "gök tanrısının yüceliği" anlamına gelir.

3. Yusuf

﻿İyi, güzel, hoş anlamına gelir; aynı zamanda Hazreti Yusuf'a atıfta bulunur.

2. Egemen

Hükmedici, güçlü ve yönetici anlamına gelir.

1. Alparslan

﻿"Büyük kahraman" veya "yüce aslan" anlamına gelir.

#Kız
#Erkek
#isim
#kız ismi
#erkek ismi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1800 - 3600 günle emeklilik listesi paylaşıldı! SGK'ya başvuru yapmak yeterli: İşte başvuru şartları...