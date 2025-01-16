Son veriler açıklandı... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine göre Türkiye'de bebeklere en çok verilen isimler belli oldu. Peki en çok kullanılan kız ve erkek isimleri hangileri? Türkiye'de en çok hangi isim kullanılıyor? İlk sıra sizi çok şaşırtacak. İşte cevabı...
Kız bebeklere en çok verilen isimler ise şu şekilde;
21. Ada
Küçük ada, denizle çevrili kara parçası anlamına gelir.
20. Alya
Yüksek, yüce, ulu anlamına gelir.
19. Güneş
Dünyamıza ışık ve ısı veren yıldız, aynı zamanda yaşam kaynağıdır.
18. Duru
Saf, berrak, temiz anlamına gelir.
17. Nehir
Büyük akarsu, ırmak anlamına gelir.
16. Miray
Ay gibi parlak, ışıl ışıl anlamına gelir.
15. Azra
Saf, temiz, nadir bulunan anlamına gelir.
14. Eylül
Sonbahar aylarından biri olan Eylül, aynı zamanda sevgi ve hüzün duygularını çağrıştırır.
13. Eslem
Güzel, hoş, sakin anlamına gelir.
12. Meryem
İbranice kökenli olup, “deniz yıldızı” veya “kutsal” anlamına gelir.
11. Masal
Hayal ürünü anlatı, öykü anlamına gelir.
10. Ecrin
Cennetteki ödül veya hediye anlamına gelir.
9. Gökçe
Gökyüzüyle ilgili olan, güzel, mavi anlamına gelir.
8. Lina
Yumuşak, nazik, ince anlamına gelir.
7. Elisa
Adanmış anlamına gelir.
6. Elif
Arap alfabesinin ilk harfi olup, aynı zamanda ince ve zarif anlamına gelir.
5. Asya
Batı Asya kıtasının ismi olup, "doğu" anlamına da gelir.
4. Zümra
İleri görüşlü, güzel, değerli anlamına gelir.
3. Defne
Güzel kokulu bir ağaç türü olan defne, aynı zamanda zafer ve barış simgesidir.
2. Zeynep
Değerli taş, güzellik, zarafet anlamına gelir.
1. Asel
Bal gibi tatlı, tatlılık anlamına gelir.
Erkek bebeklere en çok verilen isimler ise şu şekilde;
21. Çınar
Güçlü ve uzun ömürlü bir ağaç türü, aynı zamanda Türk kültüründe güç ve direncin simgesidir.
20. Poyraz
Kuzeydoğudan esen rüzgarın adı olup, "sert rüzgar" anlamına gelir.
19. Ahmet
"En çok övülen" veya "övgüye layık" anlamına gelir.
18. Hamza
Aslan, güçlü ve cesur anlamına gelir.
17. Muhammed Ali
"Muhammed" övülen, "Ali" ise yüksek, yüce anlamına gelir.
16. Atlas
Dünya haritalarını taşıyan kitap anlamına gelir.
15. Ali
Yüksek, yüce, saygın anlamına gelir.
14. Ali Asaf
"Ali" yüksek, yüce; "Asaf" ise "yardımcı, destekçi" anlamına gelir.
13. Mustafa
Seçilmiş, özel olarak seçilmiş anlamına gelir; Peygamber efendimizin bir diğer ismidir.
12. Muhammed
"Övülen, takdir edilen" anlamına gelir, Peygamber efendimizin bir diğer ismidir.
11. Aras
"Araz" kelimesinden türemiş olup, "güzel, değerli" anlamına gelir; aynı zamanda bir nehir adıdır.
10 Metehan
Büyük Türk hükümdarı Mete'nin ismiyle ilişkilendirilir, "büyük kahraman" anlamına gelir.
9. Eymen
"Sağ, uğurlu, mutlu" anlamına gelir.
8.Kerem
Cömertlik, iyilik ve yardımseverlik anlamına gelir.
7. Ömer
Uzun ömürlü, hayat dolu, sağlıklı anlamına gelir.
6.Miraç
Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed’in göğe yükseldiği mucizevi olayın adı olup, "yükselmek" anlamına gelir.
5. Ömer Asaf
"Ömer" uzun ömürlü, "Asaf" ise "yardımcı, destekçi" anlamına gelir.
4. Göktuğ
Gökyüzü ve Türk boylarının sembolü olan "Tug" kelimesinin birleşimiyle "gökten gelen lider" veya "gök tanrısının yüceliği" anlamına gelir.
3. Yusuf
İyi, güzel, hoş anlamına gelir; aynı zamanda Hazreti Yusuf'a atıfta bulunur.
2. Egemen
Hükmedici, güçlü ve yönetici anlamına gelir.
1. Alparslan
"Büyük kahraman" veya "yüce aslan" anlamına gelir.