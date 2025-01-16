Son veriler açıklandı... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine göre Türkiye'de bebeklere en çok verilen isimler belli oldu. Peki en çok kullanılan kız ve erkek isimleri hangileri? Türkiye'de en çok hangi isim kullanılıyor? İlk sıra sizi çok şaşırtacak. İşte cevabı...

1 /42 Kız bebeklere en çok verilen isimler ise şu şekilde;

21. Ada Küçük ada, denizle çevrili kara parçası anlamına gelir.

2 /42 20. Alya Yüksek, yüce, ulu anlamına gelir.

3 /42 19. Güneş ﻿Dünyamıza ışık ve ısı veren yıldız, aynı zamanda yaşam kaynağıdır.

4 /42 18. Duru Saf, berrak, temiz anlamına gelir.

5 /42 17. Nehir ﻿Büyük akarsu, ırmak anlamına gelir.

6 /42 16. Miray ﻿Ay gibi parlak, ışıl ışıl anlamına gelir.

7 /42 15. Azra Saf, temiz, nadir bulunan anlamına gelir.

8 /42 14. Eylül Sonbahar aylarından biri olan Eylül, aynı zamanda sevgi ve hüzün duygularını çağrıştırır.

9 /42 13. Eslem Güzel, hoş, sakin anlamına gelir.

10 /42 12. Meryem İbranice kökenli olup, “deniz yıldızı” veya “kutsal” anlamına gelir.

11 /42 11. Masal ﻿Hayal ürünü anlatı, öykü anlamına gelir.

12 /42 10. Ecrin Cennetteki ödül veya hediye anlamına gelir.

13 /42 9. Gökçe ﻿Gökyüzüyle ilgili olan, güzel, mavi anlamına gelir.

14 /42 8. Lina Yumuşak, nazik, ince anlamına gelir.

15 /42 7. Elisa Adanmış anlamına gelir.

16 /42 6. Elif Arap alfabesinin ilk harfi olup, aynı zamanda ince ve zarif anlamına gelir.

17 /42 5. Asya Batı Asya kıtasının ismi olup, "doğu" anlamına da gelir.

18 /42 4. Zümra İleri görüşlü, güzel, değerli anlamına gelir.

19 /42 3. Defne Güzel kokulu bir ağaç türü olan defne, aynı zamanda zafer ve barış simgesidir.

20 /42 2. Zeynep ﻿Değerli taş, güzellik, zarafet anlamına gelir.

21 /42 1. Asel ﻿Bal gibi tatlı, tatlılık anlamına gelir.

22 /42 Erkek bebeklere en çok verilen isimler ise şu şekilde;

21. Çınar Güçlü ve uzun ömürlü bir ağaç türü, aynı zamanda Türk kültüründe güç ve direncin simgesidir.

23 /42 20. Poyraz ﻿Kuzeydoğudan esen rüzgarın adı olup, "sert rüzgar" anlamına gelir.

24 /42 19. Ahmet ﻿"En çok övülen" veya "övgüye layık" anlamına gelir.



25 /42 18. Hamza ﻿Aslan, güçlü ve cesur anlamına gelir.

26 /42 17. Muhammed Ali "Muhammed" övülen, "Ali" ise yüksek, yüce anlamına gelir.

27 /42 16. Atlas Dünya haritalarını taşıyan kitap anlamına gelir.

28 /42 15. Ali ﻿Yüksek, yüce, saygın anlamına gelir.

29 /42 14. Ali Asaf ﻿"Ali" yüksek, yüce; "Asaf" ise "yardımcı, destekçi" anlamına gelir.

30 /42 13. Mustafa Seçilmiş, özel olarak seçilmiş anlamına gelir; Peygamber efendimizin bir diğer ismidir.

31 /42 12. Muhammed "Övülen, takdir edilen" anlamına gelir, Peygamber efendimizin bir diğer ismidir.

32 /42 11. Aras ﻿"Araz" kelimesinden türemiş olup, "güzel, değerli" anlamına gelir; aynı zamanda bir nehir adıdır.

33 /42 10 Metehan Büyük Türk hükümdarı Mete'nin ismiyle ilişkilendirilir, "büyük kahraman" anlamına gelir.

34 /42 9. Eymen "Sağ, uğurlu, mutlu" anlamına gelir.

35 /42 8.Kerem ﻿Cömertlik, iyilik ve yardımseverlik anlamına gelir.

36 /42 7. Ömer ﻿Uzun ömürlü, hayat dolu, sağlıklı anlamına gelir.

37 /42 6.Miraç Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed’in göğe yükseldiği mucizevi olayın adı olup, "yükselmek" anlamına gelir.



38 /42 5. Ömer Asaf ﻿ "Ömer" uzun ömürlü, "Asaf" ise "yardımcı, destekçi" anlamına gelir.

39 /42 4. Göktuğ ﻿Gökyüzü ve Türk boylarının sembolü olan "Tug" kelimesinin birleşimiyle "gökten gelen lider" veya "gök tanrısının yüceliği" anlamına gelir.

40 /42 3. Yusuf ﻿İyi, güzel, hoş anlamına gelir; aynı zamanda Hazreti Yusuf'a atıfta bulunur.

41 /42 2. Egemen Hükmedici, güçlü ve yönetici anlamına gelir.