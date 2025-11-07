11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 11. Yargı Paketi içeriği ne, Meclis'e sunuldu mu? İnfaz düzenlemesi ve af yasası var mı?

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıkları tamamlanan 11. Yargı Paketi, kamuoyunun gündeminde yerini koruyor. Özellikle infaz indirimi, ceza süreleri ve genel af iddialarıyla ilgili detaylar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki 11. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu mu, içinde hangi düzenlemeler yer alıyor?
Adalet Bakanlığı’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı 11. Yargı Paketi’ne ilişkin hazırlık süreci tamamlandı. Yeni düzenlemede infaz, ceza adaleti, çocuk hakları ve yargı süreçlerini hızlandırmaya yönelik maddeler bulunuyor. Paket, önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor.
11. YARGI PAKETİ SON DURUM NE?
8 Ekim'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 11. Yargı Paketi'ne dair Adalet Bakanlığıyla çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi. Güler, "Önümüzdeki haftalarda da bunu tamamlamak suretiyle Meclis Başkanlığımıza sunmuş olacağız." bilgisini aktardı.
Adalet Bakanı yılmaz Tunç, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Tunç, yeni yargı paketinde infazla ilgili yapılacak düzenlemeye ilişkin soru üzerine, 11. Yargı Paketi'yle ilgili çalışma taslağını milletvekillerine gönderdiklerini belirterek, "Orada, bizim çalışmalarımızda 3 önemli husus öne çıkıyor. Birincisi toplumsal huzur ve barışı bozmaya yönelik suçlarda alınabilecek tedbirler." dedi.
11. YARGI PAKETİNDE İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 11. Yargı Paketi'nde İnfaz Kanunu'nda değişiklik içeren bir düzenlemenin olmadığını açıklayarak, şunları kaydetti:
"11. Yargı Paketi, daha özelde bazı ceza maddelerindeki düzenlemeleri içeriyor. Genel Kurul tatile girmeden önce bazı maddeleri 10. Yargı Paketi'nden çıkarmıştık, onları tekrar gündeme alacağız. Özellikle bilişim suçları ve buna yönelik olarak Anayasa Mahkememizin iptal ettiği bazı düzenlemeler vardı. Onların da içinde yer aldığı, suça sürüklenen çocuklarımıza yönelik, özellikle çeteler, suç örgütleri için bu konularda daha caydırıcı cezaların oluşturulması için bir çalışmaydı."
"İnfaz paketi"ni ayrı bir başlıkta sadece infaz düzenlemesi olarak ele almakta fayda olduğuna işaret eden Güler, "Daha adil, daha gerçekçi, daha anlaşılır ve sade bir İnfaz Kanunu'na ihtiyaç var ama 11. Yargı Paketi içerisinde yer almayacak. Milletvekili arkadaşlarımız ayrı bir başlıkta onun çalışmalarına devam ediyor. O da neticelendiğinde gündemimize alacağız." şeklinde konuştu.
YENİ YARGI PAKETİ'NDE NELER VAR?
Suça karışan çocukların nasıl yargılanacağına ilişkin mevzuatta düzenlemelerin yer aldığını aktaran Bakan Tunç, 12 yaş altı çocuklara cezai yaptırım uygulanmadığını, 12-15 yaş ile 15-18 yaş arasındaki çocuklara da takdiri indirim yapıldığını bildirdi.
Bakan Tunç, "Sorun olan kısım 15-18 yaş grubuyla ilgili. Bununla ilgili önerilerimizi milletvekillerimize ilettik. 15-18 yaş grubundaki çocuklar bakımından yaşın büyümesi, çocuğun fiziksel durumu, çocuğun tekrar tekrar suç işlemiş olması, kasten işlenen öldürme suçlarında hakimlerimize indirim noktasında takdir yetkisinin verilmesinin doğru olacağını düşündük." ifadelerini kullandı.
GENEL AF VAR MI?
Tunç, geçtiğimiz aylarda sorulan genel af olup olmayacağına ilişkin soru üzerine "Af anlamına gelebilecek herhangi bir çalışma söz konusu değil." açıklamasını yaptı.