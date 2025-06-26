2025'te bekçi alımı yapılacak mı? Başvuru şartları ve son gelişmeler

Çarşı ve Mahalle Bekçisi olmak isteyenler, 2025 yılı içinde yayımlanması beklenen yeni alım ilanlarına odaklanmış durumda. 2023 yılında yapılan son alımda 26 ilde toplam 1.250 kişi göreve başlarken, bu yıl için de benzer sayıda alım yapılması öngörülüyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen alım sürecinde adaylar, ön başvurunun ardından fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat aşamalarına katılıyor. Bekçilik, lise mezunu vatandaşlar için kamu sektöründe kariyer imkânı sunarken; başvuru şartları, tarih ve süreçle ilgili güncel gelişmeler resmi kurumlar tarafından açıklanıyor.