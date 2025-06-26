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2025'te bekçi alımı yapılacak mı? Başvuru şartları ve son gelişmeler

2025'te bekçi alımı yapılacak mı? Başvuru şartları ve son gelişmeler

14:0926/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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2025 yılı bekçi alımıyla ilgili süreç, önceki yıllarda olduğu gibi Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. En son 2023’te 1.250 kişinin alındığı Çarşı ve Mahalle Bekçisi kadroları için bu yıl da ilan beklentisi devam ediyor.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi olmak isteyenler, 2025 yılı içinde yayımlanması beklenen yeni alım ilanlarına odaklanmış durumda. 2023 yılında yapılan son alımda 26 ilde toplam 1.250 kişi göreve başlarken, bu yıl için de benzer sayıda alım yapılması öngörülüyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen alım sürecinde adaylar, ön başvurunun ardından fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat aşamalarına katılıyor. Bekçilik, lise mezunu vatandaşlar için kamu sektöründe kariyer imkânı sunarken; başvuru şartları, tarih ve süreçle ilgili güncel gelişmeler resmi kurumlar tarafından açıklanıyor.

2025’TE YENİ BEKÇİ ALIMI YAPILACAK MI?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için yapılacak olası alımlar, bu görevi üstlenmek isteyen on binlerce kişi tarafından yakından izleniyor. Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bekçi alımlarıyla ilgili duyuruları resmi kanallar aracılığıyla yayımlıyor. Ancak 2025 yılı itibarıyla henüz resmi bir bekçi alımı ilanı yayımlanmış değil. Son bekçi alımı ise 2023 yılında gerçekleştirilmişti. O alım kapsamında 26 farklı ilde toplam 1.250 kişi göreve alınmıştı.


2025'TE BEKÇİ ALIMI BEKLENİYOR MU?

2024 yılı boyunca herhangi bir bekçilik ilanı paylaşılmadı. Bu nedenle 2025 yılı için yeni bir ilan yayımlanması yönünde beklentiler güçlenmiş durumda. Daha önceki yıllarda genellikle ilkbahar veya yaz aylarında ilan yayımlanmıştı. Bu kapsamda, Haziran–Temmuz döneminde yeni bir duyuru gelebileceği değerlendiriliyor.


BEKÇİ ADAYLARINDA ARANAN TEMEL ŞARTLAR NELER?

Bekçilik başvurusu yapacak olan adayların taşıması gereken bazı temel şartlar bulunuyor. İşte en çok merak edilen kriterler:

T.C. vatandaşı olmak

En az lise veya dengi okul mezunu olmak

Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış, 31 yaşından gün almamış olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

Beden Kitle İndeksi (BKİ) 18-27 arasında olmalı

Adli sicil kaydının temiz olması

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Ayrıca, ön başvurusu onaylanan adaylar, fiziki yeterlilik parkuru sınavına ve ardından sözlü mülakata alınmaktadır.


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