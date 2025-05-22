Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ: AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ: AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

15:2822/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları için geri sayım başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında yüz binlerce AÖF öğrencisi, dönem sonu sınavlarında ter dökmeye hazırlanıyor. Final sınavlarının tarihi, süresi ve soru sayısı gibi detaylar netleşirken, sınava girecek adaylar da sınav giriş belgelerine erişmeye başladı. Peki, AÖF final sınavları tam olarak hangi tarihlerde yapılacak, kaç dakika sürecek ve sınavda kaç soru sorulacak? İşte AÖF final süreciyle ilgili tüm merak edilenler…

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları, binlerce öğrencinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Bahar dönemini başarıyla tamamlamak isteyen öğrenciler, sınav takvimi ve sınavın uygulanışına dair ayrıntıları araştırıyor. Anadolu Üniversitesi’nin düzenleyeceği AÖF final sınavlarının tarihi, süresi ve soru sayısı gibi önemli bilgiler öğrencilerle paylaşıldı. Peki, 2025 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, kaç dakika sürecek? İşte AÖF sınav maratonuna dair ayrıntılar…

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sınavları 24-25 Mayıs tarihlerinde uygulanacak. Sınava girecek adaylar için sınav giriş yerleri yayımlandı.

Sınavların sabah oturumu 09:30'da, öğleden sonra oturumu ise 14:00'te gerçekleşiyor.

SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sınavlarda her ders için 20 soru sorulur ve 30'ar dakika süre verilir. Adaylar sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınav salonunu terkedemez. Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde duyurulur.

2025 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Final sınavları: 24-25 Mayıs

Yaz okulu başlama tarihi:30 Haziran 2025 / Bitiş tarihi: 16 Ağustos 2025

Yaz okulu sınavı: 16 Ağustos

#AÖF
#aöf bahar dönemi
#aöf final sınavı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünyada internetin en hızlı olduğu ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada?