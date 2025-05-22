AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ: AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları için geri sayım başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında yüz binlerce AÖF öğrencisi, dönem sonu sınavlarında ter dökmeye hazırlanıyor. Final sınavlarının tarihi, süresi ve soru sayısı gibi detaylar netleşirken, sınava girecek adaylar da sınav giriş belgelerine erişmeye başladı. Peki, AÖF final sınavları tam olarak hangi tarihlerde yapılacak, kaç dakika sürecek ve sınavda kaç soru sorulacak? İşte AÖF final süreciyle ilgili tüm merak edilenler…

1 /4 Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları, binlerce öğrencinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Bahar dönemini başarıyla tamamlamak isteyen öğrenciler, sınav takvimi ve sınavın uygulanışına dair ayrıntıları araştırıyor. Anadolu Üniversitesi’nin düzenleyeceği AÖF final sınavlarının tarihi, süresi ve soru sayısı gibi önemli bilgiler öğrencilerle paylaşıldı. Peki, 2025 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, kaç dakika sürecek? İşte AÖF sınav maratonuna dair ayrıntılar…

2 /4 AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sınavları 24-25 Mayıs tarihlerinde uygulanacak. Sınava girecek adaylar için sınav giriş yerleri yayımlandı. Sınavların sabah oturumu 09:30'da, öğleden sonra oturumu ise 14:00'te gerçekleşiyor.

3 /4 SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU? Sınavlarda her ders için 20 soru sorulur ve 30'ar dakika süre verilir. Adaylar sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınav salonunu terkedemez. Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde duyurulur.