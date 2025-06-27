Muharrem Ayı, Hicri takvimin ilk ayıdır ve İslam aleminde büyük bir manevi öneme sahiptir. Muharrem ayının 10. günü Aşure Günü olarak bilinir ve bu günün özel bir fazileti vardır. Bu günde aşure yapma ve dağıtma geleneği köklü bir geçmişe sahiptir. Peki aşureye hangi malzemeler katılır? Aşure malzemeleri nelerdir?
Muharrem ayı, Müslümanlar için manevi arınma, dua ve ibadetle geçirilecek, aynı zamanda birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi gereken önemli bir zaman dilimidir. 2025 yılında Muharrem ayı, 26 Haziran Perşembe günü başladı. Aşure Günü ise 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü idrak edilecek. Bu günde aşure yapma ve dağıtma geleneği köklü bir geçmişe sahiptir. Aşure yapıp dağıtmak, sadece bir yemek ikramı değil, aynı zamanda derin manevi anlamlar taşıyan bir ibadet ve sosyal dayanışma eylemidir. Peki aşureye hangi malzemeler katılır? İşte aşure tarifi ve malzemeleri.
Aşure Tarifi İçin Malzemeler
15 Kaselik aşure tarifi için kullanılacak malzemeler şunlardır:
2 su bardağı aşurelik buğday
2 yemek kaşığı pirinç
2 su bardağı haşlanmış nohut
2 su bardağı haşlanmış fasulye
150 gram kuru kayısı
150 gram kuru incir
150 gram kuru üzüm
1 su bardağından biraz az fındık
2 litre su (buğdayları pişirmek için)
4 litre sıcak su (su azaldıkça eklemek için)
1 tatlı kaşığı karanfil
1 çay bardağı su (karanfili kaynatmak için)
1,5 su bardağı sıcak süt
3 su bardağı toz şeker
1 fiske tuz
1 fiske karabiber
Aşure Nasıl Yapılır? Geleneksel Aşure Tarifi ve Püf Noktaları
Aşure yapımı, Muharrem ayının en güzel geleneklerinden biridir ve bu bereketli tatlı, aşure günü sofralarını süsler. Eğer siz de evde aşure nasıl yapılır diye merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz! Bu özel tarifle, hem geleneksel lezzeti yakalayacak hem de sevdiklerinizle paylaşmanın mutluluğunu yaşayacaksınız. Aşure yapımında dikkat edilmesi gerekenler, doğru malzeme seçimi ve pişirme teknikleriyle, nefis bir aşure tarifi hazırlamanın keyfini çıkarın.
Aşure, bol malzemeli ve bereketli bir tatlıdır. İşte geleneksel bir aşure tarifi için ihtiyacınız olanlar ve yapılış adımları