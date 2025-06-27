Muharrem ayı, Müslümanlar için manevi arınma, dua ve ibadetle geçirilecek, aynı zamanda birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi gereken önemli bir zaman dilimidir. 2025 yılında Muharrem ayı, 26 Haziran Perşembe günü başladı. Aşure Günü ise 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü idrak edilecek. Bu günde aşure yapma ve dağıtma geleneği köklü bir geçmişe sahiptir. Aşure yapıp dağıtmak, sadece bir yemek ikramı değil, aynı zamanda derin manevi anlamlar taşıyan bir ibadet ve sosyal dayanışma eylemidir. Peki aşureye hangi malzemeler katılır? İşte aşure tarifi ve malzemeleri.