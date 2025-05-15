Sağlık Bakanlığı 15.342 sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C.kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sorgulayabilecek. Sonuçları sorgulayan adaylar atama taban puanlarını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/4 personel alımı atamalar kaç puanla kapattı? İşte Sağlık Bakanlığı KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim en düşük ve en yüksek taban ve tavan puanları 2025
Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ÖSYM duyurusu ile belli oldu. Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları 2025 tarihi adaylar tarafından takip ediliyor. KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, merkezi yerleştirme ile toplam 15.342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirileceğini açıklamıştı.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA PUANLARI 2025
Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 taban ve tavan puanları için aşağıdaki linklere tıklayınız:
KPSS-2025/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
KPSS-2025/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)
KPSS-2025/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)
KPSS-2025/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)
SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2025/4 ATAMA (TERCİH) SONUÇLARI AÇIKLANDI
KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
02-08 Mayıs 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 17.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 342 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli personel pozisyonları için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurumlarca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.
Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacaktır.
SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK?
BİYOLOG 10
BÜRO PERSONELİ 215
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75
DESTEK PERSONELİ 15
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44
DİYETİSYEN 74
EBE 1280
FİZYOTERAPİST 121
GERONTOLOG 6
HEMŞİRE 7.597
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27
ODYOLOG 17
PERFÜZYONİST 25
PSİKOLOG 30
AÇIKLANDI: Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM 2025-KPSS/4 tercih (yerleştirme) sonuçları - 5
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17
SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17
SOSYAL ÇALIŞMACI 67
TEKNİKER 235
TEKNİSYEN 273
18 BİN PERSONEL ALIMI DAHA YAPILACAK
Sağlık Bakanlığı tarafından 15.342 personel alımı ve 3.658 işçi alımı sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ise ikinci aşama için sürece girilecek. Mayıs ayında yapılacak olan ilk personel alımının ardından, 18 bin personel alımı için ikinci ilan eylül ayında yayımlanacak.