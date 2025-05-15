Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/4 personel alımı atamalar kaç puanla kapattı? İşte Sağlık Bakanlığı KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim taban ve tavan puanları 2025

Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/4 personel alımı atamalar kaç puanla kapattı? İşte Sağlık Bakanlığı KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim taban ve tavan puanları 2025

Tuğba Güner
09:0715/05/2025, Thursday
Yeni Şafak
Sonraki haber

Sağlık Bakanlığı 15.342 sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C.kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sorgulayabilecek. Sonuçları sorgulayan adaylar atama taban puanlarını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/4 personel alımı atamalar kaç puanla kapattı? İşte Sağlık Bakanlığı KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim en düşük ve en yüksek taban ve tavan puanları 2025

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ÖSYM duyurusu ile belli oldu. Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları 2025 tarihi adaylar tarafından takip ediliyor. KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, merkezi yerleştirme ile toplam 15.342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA PUANLARI 2025


Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 taban ve tavan puanları için aşağıdaki linklere tıklayınız:


KPSS-2025/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler


KPSS-2025/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)


KPSS-2025/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)


KPSS-2025/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)




SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2025/4 ATAMA (TERCİH) SONUÇLARI AÇIKLANDI


KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

02-08 Mayıs 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 17.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.


SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 342 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ




SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli personel pozisyonları için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurumlarca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacaktır.



SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK?

BİYOLOG 10

BÜRO PERSONELİ 215

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75

DESTEK PERSONELİ 15

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44

DİYETİSYEN 74

EBE 1280

FİZYOTERAPİST 121

GERONTOLOG 6

HEMŞİRE 7.597

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27

ODYOLOG 17

PERFÜZYONİST 25

PSİKOLOG 30

AÇIKLANDI: Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM 2025-KPSS/4 tercih (yerleştirme) sonuçları - 5

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146

SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225

SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135

SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132

SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26

SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786

SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17

SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17

SOSYAL ÇALIŞMACI 67

TEKNİKER 235

TEKNİSYEN 273



18 BİN PERSONEL ALIMI DAHA YAPILACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından 15.342 personel alımı ve 3.658 işçi alımı sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ise ikinci aşama için sürece girilecek. Mayıs ayında yapılacak olan ilk personel alımının ardından, 18 bin personel alımı için ikinci ilan eylül ayında yayımlanacak.

#Sağlık Bakanlığı
#Sağlık Bakanlığı atama
#Sağlık Bakanlığı taban puanlar
#Sağlık Bakanlığı personel alımı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Çankırı Ilgaz konut belirleme kurası çekiliş sonuçları isim listesi