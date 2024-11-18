KASIM AYINDA HANGİ BALIKLAR YENİR?





Özellikle hamsi, kasım ayında tadına doyulmaz bir lezzet sunarken, lüfer de sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.





Hamsinin narin dokusu ve lezzeti, kasımda tam anlamıyla zirveye ulaşıyor, bu nedenle bu ay hamsi yemeden geçmeyin.





Ekmek arası balığın kraliçesi uskumru da kasım ayının en iyi zamanında tüketilmesi önerilen bir diğer balık çeşidi. Taze uskumru, lezzetiyle hem gözleri hem de damakları şenlendiriyor.





"Levrek ve mercan yemeden mevsimi geçti" diye düşünmeyin; bu lezzetler de kasım ayında afiyetle tüketilebilir.











