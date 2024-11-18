Son yıllarda balık tüketiminin sağlığı olumsuz etkilediği yönünde birçok açıklama gündeme geldi. Denizlerdeki plastik atıkların artmasının balıkları etkilemesi üzerine balık tüketimi konusunda endişeler arttı. Yaptığı açıklamalarla ezber bozan Prof. Dr. Canan Karatay "Balık tüketmek sağlıklı mı? Balıklarda plastik mi var?" gibi merak edilen sorulara yanıt verdi. İşte Canan Karatay'ın balık tüketimine ilişkin yanlış bilinen gerçekleri ortaya koyan açıklaması...
Balık tüketimi son yıllarda denizlerdeki atıkların artması ile tereddüte yol açtı. Uzmanların balıklarda plastik barındırdığını söylediği açıklamaların ardından tüketiciler balıktan uzak durmaya başlamıştı. Prof. Dr. Canan Karatay balıklarda plastik olup olmadığı, balık tüketiminin sağlığa etkisi üzerine önemli açıklamalarda bulundu.
BALIK TÜKETMEK SAĞLIKLI MIDIR?
Balık tüketmek sağlıklıdır. Özellikle taze balık tüketmek faydalıdır. Balığın pişirilmesi de önemlidir. Kızartma olmayacak. Balığı haşlama, buğulama, çiğ olarak tüketebilirsiniz.
BALIKLARDA PLASTİK ATIĞI VAR MIDIR?
Balıklarda denizlerdeki plastik atığı çok az denecek kadar vardır.
Faydası zararından daha fazladır. O yüzden bol bol balık yiyin.
BALIĞI KIZARTMAYIN!
Balığı una bulayıp kızartmak kanserojendir. Bunu yapmayın.
BALIK TÜKETMEK HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?
40 gün balık tüketirseniz karaciğer yağlanmanızda azalma olur. Her gün balık yiyebilirsiniz.
KASIM AYINDA HANGİ BALIKLAR YENİR?
Özellikle hamsi, kasım ayında tadına doyulmaz bir lezzet sunarken, lüfer de sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Hamsinin narin dokusu ve lezzeti, kasımda tam anlamıyla zirveye ulaşıyor, bu nedenle bu ay hamsi yemeden geçmeyin.
Ekmek arası balığın kraliçesi uskumru da kasım ayının en iyi zamanında tüketilmesi önerilen bir diğer balık çeşidi. Taze uskumru, lezzetiyle hem gözleri hem de damakları şenlendiriyor.
"Levrek ve mercan yemeden mevsimi geçti" diye düşünmeyin; bu lezzetler de kasım ayında afiyetle tüketilebilir.