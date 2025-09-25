Milli Savunma Bakanlığı'nın temmuz ayında açıkladığı celp planlaması doğrultusunda, Ekim 2025’te silah altına alınacak yükümlüler için sevk süreci yaklaştı. Yedek subay, astsubay adayları ve erlerin görev yapacakları birlikler, 30 Temmuz 2025 itibarıyla e-Devlet üzerinden erişime açılmıştı. Yükümlüler, sevk evraklarını e-Devlet kapısından alabilecek ve belirlenen tarihlerde birliklerine katılarak askerlik görevlerine başlayacak. Peki, bedelli askerlik sevk başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak? 2025 celp ve sevk dönemleri nasıl takip edilir? İşte yanıtı...

Bedelli askerlik, yedek subay, astsubay adayları sevk başvuru işlemlerinin başlayıp başlamadığını merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılı Ağustos celbi kapsamında silah altına alınacak yükümlülerin askerlik yerlerini duyurdu.

EKİM AYI BEDELLİ ASKERLİK SEVK BAŞVURUSU NE ZAMAN? Milli Savunma Bakanlığı, 2025 Ağustos, Eylül ve Ekim celp dönemlerinde silah altına alınacak olan bedelli askerlik, yedek subay, astsubay ve er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerlerini 30 Temmuz 2025 itibarıyla e-Devlet üzerinden erişime açtı.



E-DEVLET SEVK İŞLEMLERİ

Ekim celp döneminde sevke tabi olan adayların, birliklerine teslim olmadan önce sevk başvurusu yapmaları gerekiyor. Sevk işlemlerinin e-Devlet’te açılma tarihi henüz resmen açıklanmadı ancak önceki dönemlere göre eylül ayının son haftası içinde aktif hâle gelmesi bekleniyor.





BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sevk belgesi, yoklamaları neticesinde askerliğe elverişli oldukları tespit edilen yükümlülerin kimlik bilgilerini, statülerini, sınıflandırmaları sonrasında tertip edildikleri birlik komutanlıklarını, birliğe katılmaları gereken tarihlerini, ödenecek yol ve iaşe bedelleri vb. bilgileri içeren resmî belgedir.

Askerliğim hizmeti altında bulunan Celp ve Sevk Dönemi bölümünde yeralan Sevk Başvurusu butonuna tıklayarak sevk işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Sevk belgesi, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden doğrudan alınabilir. Askerlik şubelerinden sevk belgenizi almak için T.C. kimlik kartı ile müracaat etmelisiniz.



CELP DÖNEMLERİ 2025'TE NASIL İLERLİYOR? 2025 yılı celp dönemleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından üç ana döneme ayrıldı: Ağustos 2025 Celbi Eylül 2025 Celbi Ekim 2025 Celbi Sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz itibarıyla açıklanmış olup, her celp dönemine ait sevk ve teslim tarihleri yükümlülerin kendi birlik bilgilerine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle, e-Devlet üzerinden askerlik bilgilerini güncel şekilde kontrol etmek büyük önem taşıyor.


