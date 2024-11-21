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Brent petrol düştü benzine indirim geldi tabelada fiyatlar güncellendi

Brent petrol düştü benzine indirim geldi tabelada fiyatlar güncellendi

09:1621/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
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<p>Benzine indirim var mı?</p>
Benzine indirim var mı?

Petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile akaryakıt fiyatları etkiliyor. Brent petroldeki düşüşler akaryakıt fiyatlarına yaradı. Benzine gelen 62 kuruş indirim pompaya yansıdı. Akaryakıt istasyonlarındaki tabela fiyatları da güncellendi. İşte 21 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma benzin ve motorine yansıyor. Son olarak araç sahiplerini sevindirecek bir indirim haberi geldi. Benzinin litre fiyatına 62 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları.

İstanbul (Avrupa Yakası) güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 42,30 TL

Motorin: 41,88 TL

LPG (Otogaz): 26,03 TL


İstanbul (Anadolu Yakası) güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 42,19 TL

Motorin: 41,82 TL

LPG (Otogaz): 24,49 TL

Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 42,73 TL

Motorin: 42,44 TL

LPG (Otogaz): 26,04 TL

İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 43,20 TL

Motorin: 43,92 TL

LPG (Otogaz): 25,49 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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