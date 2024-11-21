Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma benzin ve motorine yansıyor. Son olarak araç sahiplerini sevindirecek bir indirim haberi geldi. Benzinin litre fiyatına 62 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları.