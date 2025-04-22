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BİM'de Bugün Neler Var? BİM 22 Nisan 2025 Salı Aktüel Ürünler Kataloğu İndirimli Ürünler Listesi

BİM'de Bugün Neler Var? BİM 22 Nisan 2025 Salı Aktüel Ürünler Kataloğu İndirimli Ürünler Listesi

Tuğba Güner
14:1622/04/2025, Salı
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Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda pek çok indirim var. Bim'in ürünleri aynı zamanda bim online alışveriş sitesinden temin edilebiliyor. Bim aktüel 22 Nisan 2025 kataloğu içerisinde; Palmolive Aroma Sensation Duş Jeli 89 TL, Gliss Şampuan 500 ml 89 TL, Queen Desenli Peçete 15 TL, 40'lı Blume Tuvalet Kağıdı 169 TL, Belinno Delux Kağıt Havlu 3 Katlı 59 TL, Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi 329 TL'den satışta olacak. Bu hafta bim'e gelecek ürünler merak ediliyor. Bim aktüel 22 Nisan 2025 kataloğu fiyat listesi...

BİM 22 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

5 KG Yarım Yağlı Yoğurt 159,50 TL

1000 G Yarım Yağlı Eritme Peynir 239 TL

1 L Yağlı Süt 24,50 TL

3*180 G Labne 109 TL

San Sebastian Cheesecake 139,50 TL

Dana Kangal Sucuk 195 TL

2*135 G Dana Islak Hamburger 69 TL

Türk Somon Füme 99 TL

1000 G Piliç Kokteyl Sosis 89 TL

Çikolatalı Krema Dolgulu Bisküvi 32 TL

Sütlü Krema Dolgulu Çikolata 49 TL

Araba Figürlü Sütlü Çikolata 24,50 TL

3'lü Paket Cocostar Bisküvi 45 TL

Çilek Aromalı Kek 7 TL

Çikolatalı İçecek Tozu 119 TL

27'li Elma ve Şeftali Suyu Çeşitleri 219 TL

Milka Çikolata Çeşitleri 45 TL

Ballı Fıstık Ezmesi 99 TL

750 G Çamaşır Makinesi Tablet Deterjan 129 TL

Tuvalet Kağıdı 169 TL

Kağıt Havlu 59 TL

Palmolive Duş Jeli 89 TL

Gliss Şampuan 89 TL

Molped Hijyenik Ped 59 TL

Neutrogena Peeling Jel 99 TL

Neutrogena Sivilce Karşıtı Nemlendirici Krem 99 TL

Molfix Bebek Bezi 329 TL

Diş Macunu ve Fırça (Yetişkin - Çocuk) 65 TL

Parfüm (Kadın-Erkek) 199 TL

Erkek Boxer 129 TL

Mini Tost Lamba 69 TL

Hello Kity Simli Vücut Spreyi 69 TL

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