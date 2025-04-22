BİM'de Bugün Neler Var? BİM 22 Nisan 2025 Salı Aktüel Ürünler Kataloğu İndirimli Ürünler Listesi

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda pek çok indirim var. Bim'in ürünleri aynı zamanda bim online alışveriş sitesinden temin edilebiliyor. Bim aktüel 22 Nisan 2025 kataloğu içerisinde; Palmolive Aroma Sensation Duş Jeli 89 TL, Gliss Şampuan 500 ml 89 TL, Queen Desenli Peçete 15 TL, 40'lı Blume Tuvalet Kağıdı 169 TL, Belinno Delux Kağıt Havlu 3 Katlı 59 TL, Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi 329 TL'den satışta olacak. Bu hafta bim'e gelecek ürünler merak ediliyor. Bim aktüel 22 Nisan 2025 kataloğu fiyat listesi...
BİM 22 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
5 KG Yarım Yağlı Yoğurt 159,50 TL
1000 G Yarım Yağlı Eritme Peynir 239 TL
1 L Yağlı Süt 24,50 TL
3*180 G Labne 109 TL
San Sebastian Cheesecake 139,50 TL
Dana Kangal Sucuk 195 TL
2*135 G Dana Islak Hamburger 69 TL
Türk Somon Füme 99 TL
1000 G Piliç Kokteyl Sosis 89 TL
Çikolatalı Krema Dolgulu Bisküvi 32 TL
Sütlü Krema Dolgulu Çikolata 49 TL
Araba Figürlü Sütlü Çikolata 24,50 TL
3'lü Paket Cocostar Bisküvi 45 TL
Çilek Aromalı Kek 7 TL
Çikolatalı İçecek Tozu 119 TL
27'li Elma ve Şeftali Suyu Çeşitleri 219 TL
Milka Çikolata Çeşitleri 45 TL
Ballı Fıstık Ezmesi 99 TL
750 G Çamaşır Makinesi Tablet Deterjan 129 TL
Tuvalet Kağıdı 169 TL
Kağıt Havlu 59 TL
Palmolive Duş Jeli 89 TL
Gliss Şampuan 89 TL
Molped Hijyenik Ped 59 TL
Neutrogena Peeling Jel 99 TL
Neutrogena Sivilce Karşıtı Nemlendirici Krem 99 TL
Molfix Bebek Bezi 329 TL
Diş Macunu ve Fırça (Yetişkin - Çocuk) 65 TL
Parfüm (Kadın-Erkek) 199 TL
Erkek Boxer 129 TL
Mini Tost Lamba 69 TL
Hello Kity Simli Vücut Spreyi 69 TL