BİM'de Bugün Neler Var? BİM 22 Nisan 2025 Salı Aktüel Ürünler Kataloğu İndirimli Ürünler Listesi

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda pek çok indirim var. Bim'in ürünleri aynı zamanda bim online alışveriş sitesinden temin edilebiliyor. Bim aktüel 22 Nisan 2025 kataloğu içerisinde; Palmolive Aroma Sensation Duş Jeli 89 TL, Gliss Şampuan 500 ml 89 TL, Queen Desenli Peçete 15 TL, 40'lı Blume Tuvalet Kağıdı 169 TL, Belinno Delux Kağıt Havlu 3 Katlı 59 TL, Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi 329 TL'den satışta olacak. Bu hafta bim'e gelecek ürünler merak ediliyor. Bim aktüel 22 Nisan 2025 kataloğu fiyat listesi...

1 /3 BİM 22 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5 KG Yarım Yağlı Yoğurt 159,50 TL 1000 G Yarım Yağlı Eritme Peynir 239 TL 1 L Yağlı Süt 24,50 TL 3*180 G Labne 109 TL San Sebastian Cheesecake 139,50 TL Dana Kangal Sucuk 195 TL 2*135 G Dana Islak Hamburger 69 TL Türk Somon Füme 99 TL 1000 G Piliç Kokteyl Sosis 89 TL

2 /3 Çikolatalı Krema Dolgulu Bisküvi 32 TL Sütlü Krema Dolgulu Çikolata 49 TL Araba Figürlü Sütlü Çikolata 24,50 TL 3'lü Paket Cocostar Bisküvi 45 TL Çilek Aromalı Kek 7 TL Çikolatalı İçecek Tozu 119 TL 27'li Elma ve Şeftali Suyu Çeşitleri 219 TL Milka Çikolata Çeşitleri 45 TL Ballı Fıstık Ezmesi 99 TL