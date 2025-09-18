İOKBS burs miktarı, memur maaş katsayılarındaki artışa paralel olarak yeniden düzenlendi. Temmuz 2025 itibarıyla öğrencilerin her ay alacağı burs tutarı 2.328,72 TL oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), burs ödemelerini aylık olarak düzenli bir şekilde öğrenci hesaplarına yatırıyor. Eylül ayı MEB bursu yatış tarihi merak konusu. Peki, bursluluk ödemeleri hangi tarihte yatacak ve öğrencilerin hesaplarına geçti mi?
MEB İOKBS BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, İOKBS ve PYBS burs ödemeleri her ay 25'ine kadar öğrencilerin banka hesaplarına aktarılıyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, ödemelerin genellikle ayın 24'ü ile 25'i arasında gerçekleştiği görülüyor.
Eğer eylül ödemesi henüz hesaplara geçmediyse, öğrenciler e-Okul sistemi üzerinden ödeme durumunu kontrol edebilir.
Bazı illerde ödemelerin daha erken başladığına dair öğrenci geri bildirimleri bulunsa da, sistemsel gecikmeler nedeniyle bursların ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
Ödemeler, Vakıfbank ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılırken, öğrenciler kimlik belgeleriyle burslarını PTT şubelerinden veya banka hesaplarından çekebiliyor.
MEB İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR?
MEB bursu temmuz ayında zamlandı. 2025 yılı itibarıyla İOKBS burs miktarı, memur maaş katsayılarına göre güncellendi.
Temmuz 2025 verilerine göre aylık burs tutarı 2.328,72 TL olarak belirlendi. Bu miktar, öğrencilerin eğitim giderlerine önemli bir destek sağlıyor.