İOKBS burs miktarı, memur maaş katsayılarına bağlı olarak güncellendi. Temmuz 2025 verilerine göre aylık burs miktarı 2.328,72 TL olarak açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrencilere her ay düzenli olarak ödenen burslar, eğitim desteği sağlıyor. Peki, bursluluk ödemeleri yapıldı mı, ne zaman yatırılacak? İşte 18 Eylül Perşembe günü eylül ayı burs ödemelerine dair detaylar.