Deprem toplanma alanları sorgulama e-Devlet ekranı İstanbul'da yaşanan depremler takip ediliyor. Türkiye'nin en büyük ve en kalabalık şehri olan İstanbul, olası bir deprem riski karşısında hazırlıklı olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguladı. İstanbul'da meydana gelen deprem dolayısıyla vatandaşlar, acil toplanma alanlarını sorgulamaya başladı. Vatandaşlar "Evime yakın deprem toplanma alanı nerede?" sorusunu merak ediyor. Peki, İstanbul'da deprem toplanma alanları nerede? Deprem toplanma alanları nasıl öğrenilir? e-Devlet Afet ve Acil Durum toplanma alanları sorgulama

1 /7 2025 yılı itibarıyla, İstanbul'daki vatandaşlar acil toplanma alanlarını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor. Deprem anında panik yaşamamak ve güvenli bir şekilde hareket edebilmek için toplanma alanınızı önceden bilmeniz hayati önem taşıyor. Peki, İstanbul deprem toplanma alanları nerede?

2 /7 EVİME YAKIN DEPREM TOPLANMA ALANI NEREDE, NASIL ÖĞRENİLİR?

İstanbul'da olası bir deprem sonrası güvenli bir bölgede toplanabilmek için AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından belirlenen toplanma alanları vatandaşların kullanımına sunulmuştur. AFAD'ın e-Devlet entegrasyonu sayesinde, bu toplanma alanları sadece bir liste olarak değil, aynı zamanda harita üzerinden görsel olarak da erişilebilir. Böylece, vatandaşlar kolayca en yakın güvenli alanı bulup, olası bir acil durumda hızlı ve düzenli bir şekilde hareket edebilirler.

3 /7 AFAD DEPREM TOPLANMA ALANI SORGULAMA

Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen İstanbullular E-Devlet’e (https://www.turkiye.gov.tr) giriş yaparak “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebileceklerdir. e-Devlet üzerinden “ Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama” işlemi yapılabiliyor. Vatandaşlar yaşadıkları ildeki güvenli il, ilçe, mahalle ve caddeleri bu adres üzerinden sorgulayabilirler.

AFAD DEPREM TOPLANMA ALANI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ







4 /7 e-DEVLET DEPREM TOPLANMA ALANI SORGULAMA 2025

1- turkiye.gov.tr adresine giriş yapın. 2- Arama çubuğuna “Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama” yazın. 3- T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra bulunduğunuz adrese en yakın toplanma alanlarını harita üzerinde görebilirsiniz.





5 /7 İSTANBUL’UN BAZI İLÇELERİNDE ÖNE ÇIKAN TOPLANMA ALANLARI ŞUNLARDIR:

Kadıköy: Fenerbahçe Parkı, Kalamış Marina çevresi Beşiktaş: Abbasağa Parkı, Yıldız Parkı Bakırköy: Atatürk Ormanı, Yeşilköy Sahili Üsküdar: Validebağ Korusu, Çengelköy Sahil Parkı Ataşehir: İçerenköy Spor Alanı, Kayışdağı Mesire Alanı









6 /7 DEPREM TOPLANMA ALANI NEDİR?

Afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazırolana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek vesağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgedenuzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlardır. Afet ve acil durum sonrası kullanılacak toplanma alanlarının tespiti vemahallinde kontrolüne yönelik çalışmalar ilgili Belediye tarafındanyürütülmektedir.

