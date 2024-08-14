Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Nedir?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olanlardan lisans programlarına yerleştirilecek öğrencileri seçmek için yapılan sınavdır. Sınav süreci ve tüm işlemleri ÖSYM tarafından yürütülür.