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DGS sonuçları sonuc.osym.gov.tr sorgulama ekranı: 2024 DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

10:50 - 14/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:50 - 14/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
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DGS sonuçları açıklandı mı?

DGS sonuçları belirlenen takvime göre bugün açıklanacak. Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek. Peki DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar.

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ÖSYM, 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları bekleniyor. DGS sınavı 30 Haziran'da yapılmıştı. Peki DGS sonuçları 2024 açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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DGS sonuçları 2024 açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları belirlenen takvime göre, bugün (14 Ağustos) duyurulacak. Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.


DGS sonuçları sorgulama ekranı için tıklayın

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DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber tercihlerin başlayacağı tarihler de belli olacak. 

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Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.





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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Nedir?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olanlardan lisans programlarına yerleştirilecek öğrencileri seçmek için yapılan sınavdır. Sınav süreci ve tüm işlemleri ÖSYM tarafından yürütülür.

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DGS sınavına kaç defa girilir?

Hangi tarihte mezun olunursa olunsun Dikey Geçiş Sınavına sınırsız girme hakkı bulunmaktadır. 

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DGS Sınav Sonucu Kaç Yıl İçin Geçerli Olacaktır?

Girilen sınavda alınan DGS puanı yalnızca o yıl için geçerlidir. Ertesi yıl tekrar tercihte bulunmak isteyen öğrenci yeniden sınava girmek zorundadır.


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DGS Tercihleri Ne Zaman Yapılır? 

DGS puanları öğrenildikten sonra tercihler, bireysel olarak internet aracılığı ile (aday tarafından) elektronik ortamda yapılmaktadır. Adayın en fazla on sekiz tercih yapma hakkı bulunmaktadır.

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DGS sınav süresi ve soru sayısı

DGS sınavında 60 sözel 60 sayısal soru soruluyor, sınav süresi ise 150 dakika.

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DGS sınavında hangi dersler var?

Matematik

Geometri

Türkçe

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DGS sınavında yer alan konular

Türkçe konuları: Sözcükte anlam, cümlede anlam, paragraf, anlatım bozuklukları, sözel mantık soruları.

Matematik konuları: Temel kavramlar, ardışık sayılar, sayı basamakları, dört işlem, bölünebilme, asal sayılar, ebob-ekok, faktöriyel, taban aritmetiği, basit eşitsizlikler, mutlak değer, rasyonel sayılar, üslü sayılar, köklü sayılar, oran-orantı, çarpanlara ayırma, denklem çözme, problemler, kümeler, fonksiyonlar, sayı dizileri, permütasyon, kombinasyon, olasılık, işlem, modüler aritmetik, grafik ve tablo.

Geometri konuları: Açılar, üçgenler, dörtgenler, çokgenler, çember-daire, katı cisimler, analitik geometri.

#Dikey Geçiş Sınavı
#DGS
#ÖSYM
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