Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk sınavı için geri sayım başladı. Sarı-lacivertliler, zorlu Zagreb deplasmanında sahne alırken taraftarların en çok merak ettiği konuların başında bu heyecan dolu mücadeleyi hangi kanalda ve nasıl izleyebilecekleri geliyor. Avrupa arenasında kritik öneme sahip olan bu karşılaşma, hem Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörüyle ilk Avrupa sınavı olması hem de rakibin güçlü kadrosu nedeniyle dikkatleri üzerine çekiyor. Futbolseverler, saatler öncesinden ekran başına kilitlenmeye hazırlanırken “maç hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi olacak?” sorusu gündemdeki yerini koruyor. Avrupa gecesine damga vurması beklenen bu mücadele, binlerce taraftarın gözünü tek bir noktaya çevirmesine neden olacak.

2 /7 DİNAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 24 Eylül Çarşamba günü Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak.

3 /7 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb’e konuk olacak. Maksimir Stadyumu’nda yarın TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede Fransız hakem Jerome Brisard düdük çalacak. Brisard'ın yardımcılıklarını ise Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne play-off turunda veda eden ve yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek olan Fenerbahçe, ilk maçına çıkıyor. Deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak Avrupa Ligi’ne 3 puanla başlamayı hedefliyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Dinamo Zagreb ile oynayacağı maça 2 eksikle çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşındaki Benfica maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Anderson Talisca bu maçta görev yapamayacak. Sakatlığı devam eden Jhon Duran da Zagreb deplasmanında forma giyemeyecek.



Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk Avrupa maçına Dinamo Zagreb karşısında çıkacak. Daha önce Süper Lig’de sarı-lacivertli ekibin başında 3 maça çıkan Tedesco, 1 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Fenerbahçe bu dönemde Trabzonspor’u 1-0 mağlup ederken, Alanyaspor maçında 2-2, Kasımpaşa karşılaşmasında ise 1-1 berabere kaldı.

6 /7 FENERBAHÇE, DINAMO ZAGREB İLE 3’ÜNCÜ KEZ KARŞILAŞACAK

Sarı-lacivertliler, 3’üncü kez Hırvatistan ekibi Dinamo Zagerb ile karşı karşıya gelecek. Daha önce bu iki takım 2018-19 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında karşılaşırken üstünlük sağlayan taraf Zagreb ekibi olmuştu. Dinamo Zagreb kendi evinde oynadığı maçı 4-1 kazanmış, Kadıköy’deki maç 0-0 eşitlikle sona ermişti.