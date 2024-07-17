Dul ve yetim maaşı kimler alır?

Kimler dul ve yetim aylığı alabilir? sorusunun cevabı şu şekilde cevaplanabilir:

Eşi vefat etmiş bir kadın ya da erkek dul aylığını başka bir evlilik yapana ya da ölene kadar devam etmektedir.

Eşi vefat eden kişi sigortalı olarak bir işe başlar ise duruma göre maaşının yarısı kesilebilmektedir.