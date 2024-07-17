Emekli maaşlarında Temmuz 2024 zammı resmen belli oldu! Bu zamla birlikte en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye yükseldi. Peki, bu durum dul ve yetim aylıklarını nasıl etkileyecek? En düşük dul ve yetim aylığı ne kadar olacak? Dul ve yetim aylığı kimlere verilir? Dul maaşı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte hisse oranına göre güncel dul ve yetim aylığı.
Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığı'na sunulması emekliler arasında heyecan yarattı. Peki, bu yasa teklifi ne zaman yasalaşacak? Zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek? Dul ve yetim aylığı ne kadar olacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 24.73 oranında zam alması sonrası kamuoyunun günlerdir gündeminden düşmeyen en düşük emekli maaşına zam belli oldu. Emekliye 2 bin 500 TL'lik ek zamla birlikte en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi. Emekli aylıklarına gelen zam sonrası Dul ve yetim maaşı da arttı. İşte hisse oranına göre güncel dul ve yetim aylığı.
Dul ve yetim aylığı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşıyla birlikte dul ve yetim aylığı da değişti. Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine 10 bin lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 12 bin 500 liraya yükseltiliyor.
Ölen sigortalıdan dolayı yüzde 50 hisseyle ölüm aylığı olan biri, en düşük emekli aylığı artırılmadan önce 5 bin lira aylık alırken, yeni düzenleme ile aylığı 6 bin 250 liraya yükselecek.
Dul ve yetim maaşı kimler alır?
Kimler dul ve yetim aylığı alabilir? sorusunun cevabı şu şekilde cevaplanabilir:
Eşi vefat etmiş bir kadın ya da erkek dul aylığını başka bir evlilik yapana ya da ölene kadar devam etmektedir.
Eşi vefat eden kişi sigortalı olarak bir işe başlar ise duruma göre maaşının yarısı kesilebilmektedir.
Anne ya da babasını kaybeden bir erkek 18 yaşına kadar kesintisiz olarak yetim aylığı almaya devam etmektedir. Öğrenci olarak eğitimine devam eder ise bu yaş sınırı 25’e çıkmaktadır. Bu durum yalnızca erkek çocuğunda malullük durumu olursa değişmektedir. Erkek çoğunun çalışmasına engel olacak maluliyeti bulunması durumunda aş sınır olmadan ömür boyu yetim aylığı hakkı devam etmektedir.
Anne ya da babasını kaybeden bir kız resmi nikahlı olarak evlenmediği sürece, yaşı kaç olursa olsun ölene dek yetim aylığını alabilmektedir. Yetim aylığı alan kız çocuğu evlenir ya da sigortalı bir işe girerse yetim aylığı kesilmektedir. Boşanması ya da işten ayrılması gibi bir durum söz konusu olduğunda maaş tekrar bağlanmaktadır.
Vefat eden sigortalının anne ve babasının aylık alabilmesi için;
Hiçbir sosyal güvence ve gelirinin bulunmaması
Mal varlığının olmaması
Sigortalının vefat etmeden önce bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasında olması gerekmektedir.
Dul ve yetim aylığı alınabilmesi için resmi olarak başvuru yapılması ve talepte bulunulması gerekmektedir.
Dul ve yetim maaşı ödemeleri sigortalının ölüm tarihinden sonra gelen ilk aybaşında ödenmeye başlanmaktadır. Başvuru da yaşanan gecikmelerde, başvuru tarihini izleyen ay başında ödemeler yapılmaya başlanır.
Dul ve yetim maaşına nasıl başvurulur?
Dul ve yetim maaşı başvurusu ilgili kuruma bizzat ya da online olarak yapılabilmektedir. Başvuru için SGK il ya da ilçe müdürlüklerine gidilmelidir. Başvuruda gerekli olan evraklar şu şekilde sıralanabilmektedir;
Başvuru dilekçesi,
Kimlik araştırma belgesi,
İlgili sigortalıya ait ölüm belgesi,
Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
Erkek çocuklar için öğrenci belgesi,
3 adet fotoğraf,
Başvurunun online olarak yapılabilmesi için ise E-Devlet sistemine giriş yapılması gerekmektedir.
Dul ve yetim maaşı nasıl hesaplanır?
Dul ve yetim maaşı hesaplaması yapılırken hak sahiplerine göre ve vefat eden sigortalı kişinin durumuna göre farkı şekillerde yapılmaktadır. Bu kapsamda dikkat edilenler şu şekildedir;
Vefat eden sigortalı kişinin eşine maaşının %50 oranında maaş bağlanmaktadır.
Vefat eden sigortalının çocuğu yoksa eşine maaşının %75’i oranında maaş bağlanmaktadır.
Vefat eden sigortalının bir çocuğu varsa, çocuğa yüzde %25 oranında maaş bağlanmaktadır.
Vefat eden sigortalının çocuklarının her birine %25 oranında maaş bağlanmaktadır.
Çocuk başına ödenen yetim aylığı ve eşe ödenen dul aylığı toplamı, vefat eden sigortalının maaşı üzerine çıkamayacağı için belirli indirimler yapılarak maaş pay edilmektedir.
Anne ve babanın vefat etmiş olması durumunda çocuğa %50 oranında maaş bağlanmaktadır.
Vefat eden sigortalının emekli maaşının %90’ınana kadar yakınlarına maaş bağlanmaktadır. Böyle bir durumda maaş eşe 2, çocuklara 1 hisse olarak pay edilerek hesaplanmaktadır.