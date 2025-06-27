Emekli maaş zammı öncesi rekabet alev aldı: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar?

İş Bankası

İş Bankası emekli maaşı promosyon tutaru 21 bin TL. Ayrıca diğer banka ATM’sinden ayda 2 defa olmak üzere nakit çekimler ücretsiz.

Albaraka Türk

Banka'nın emekli maaşı promosyonu 20 bin TL. EFT ve havale de ücretsiz