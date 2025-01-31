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Emekli maaş zammı son dakika onaylandı! 1.969 TL zam farkı ne zaman yatacak? SGK 4A, 4B SSK ve Bağkur emekli maaş farkı

Emekli maaş zammı son dakika onaylandı! 1.969 TL zam farkı ne zaman yatacak? SGK 4A, 4B SSK ve Bağkur emekli maaş farkı

09:2631/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında en düşük emekli maaşının 14.469 TL’ye çıkarılmasına ilişkin madde kabul edildi. Düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanması beklenirken, ödeme takviminin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanması öngörülüyor. Peki SGK 4A, 4B SSK ve Bağkur emekli maaş farkı ne zaman, ayın kaçında yatacak?

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yasalaştı. Düzenleme kapsamında en düşük emekli maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseltildi. Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek düzenleme için ödeme takviminin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edildi. 11 maddeden oluşan kanun ile birlikte, 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılıyor.

Değişikliğe göre; yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emekli ve hak sahiplerine dosya bazında verilen 12 bin 500 liralık maaş 14 bin 469 liraya yükseltilecek. Emekli aylığına yapılan zam oranı ocak ayı içerisinde geçerli olacak. Böylelikle ocak ayı farkı, şubat ayında emeklilerin hesabına yatırılacak. 

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

En düşük emekli aylığının 14.469 TL olması yönündeki yasal düzenleme daha yeni yasalaştığı için kök aylıkları 10.383 TL ve altında olan emekliler Ocak ayında hiç zam alamadı. Bu durumdaki emekliler için fark ödemeleri şubat ayının ilk haftasında yapılacak.

Kök aylığı 10 bin 383 TL ve altında olan ve Ocak 2025'te 12 bin 500 TL aylık alan emeklilere 1969 TL fark ödemesi yapılacak. Kök aylığı 11 bin TL olup Ocak ayında 13 bin 241 TL alanlara 1227 TL ve 11 bin 500 TL kök aylığı olan ve Ocak'ta 13 bin 843 TL aylık alanlara ise 625 TL fark ödemesi yapılacak.

EMEKLİ KÖK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli kök maaş hesabı başladı. Hak sahipleri kök maaşlarını öğrenmek için önce e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne giriş yapıp ardından emekli maaşı detay kısmına girerek bilgileri öğrenebiliyor. 4A, 4B ve 4C için ayrı sekmelerden sorgulama yapılıyor.

EMEKLİ MAAŞI 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 15.000, 15.500 OLAN NE KADAR MAAŞ ALACAK?

12.500 alanlar 14.469

12.600 alanlar 14.585

13.000 alanlar 15.048

13.500 alanlar 15.626

15.000 alanlar 17.363

15.500 alanlar 17.941

16.000 alanlar 18.520

18.000 alanlar 20.835

19.000 alanlar 21.993

20.000 alanlar 23.150

24.000 alanlar 27.780

25.000 alanlar 28.938

26.000 alanlar 30.095

30.000 alanlar 34.725

31.000 alanlar 35.883

32.000 alanlar 37.040

39.000 alanlar 45.143

40.000 alanlar 46.300

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