Emekli maaş zammı son dakika onaylandı! 1.969 TL zam farkı ne zaman yatacak? SGK 4A, 4B SSK ve Bağkur emekli maaş farkı

Kök aylığı 10 bin 383 TL ve altında olan ve Ocak 2025'te 12 bin 500 TL aylık alan emeklilere 1969 TL fark ödemesi yapılacak. Kök aylığı 11 bin TL olup Ocak ayında 13 bin 241 TL alanlara 1227 TL ve 11 bin 500 TL kök aylığı olan ve Ocak'ta 13 bin 843 TL aylık alanlara ise 625 TL fark ödemesi yapılacak.