Emekli promosyonlarında fiyatlar güncellenmeye devam ediyor. Nisan ayı itibariyle bankaların emeklilere sağladığı promosyon ödemelerinde 10, 12, 15, 20 bin liraya varan fırsatlar sunuluyor. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, emekli maaşlarını kendi bünyelerine taşımak isteyen kamu ve özel bankalar çeşitli kampanyalar ile müşterilere avantajlar sunuyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

1 /7 Emekli vatandaşların promosyon ödemelerine ilişkin sorgulamaları sürüyor. Emekli maaşlarını bağlı olduğu bankadan ya da farklı bankaya taşıma işlemi yaparak, promosyon ödemeleri alınabiliyor. Emekliler promosyon başvurularını bankalara bireysel müraacat, kısa mesaj (sms) ya da mobil bankacılık üzerinden yapabiliyor. İşte nisan ayı emekli promosyonları...

2 /7 EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR?

Emekli maaşı promosyon ödemeleri, bankalara göre farklılık göstermektedir. İşte en güncel emekli banka promosyonları.

3 /7 ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NİSAN 2025

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir. Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir. Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır. Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı; Şubelerimiz, İnternet Şubemiz, Ziraat Mobil, ATM'lerimiz, SMS Müşteri İletişim Merkezimiz aracılığı ile yapabilirsiniz. 4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşterilerimiz, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır. Detaylı bilgi için 0850 220 00 00 Müşteri İletişim Merkezimiz ile görüşebilirsiniz.​​​​​​​​





4 /7 HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON

Halkbank Mobil Halkbank Mobil’de İşlemler> Emeklilik İşlemleri>Emekli Promosyon Başvurusu veya Başvuru>Emekli Promosyon Başvurusu menülerinden promosyon başvurusu işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Emeklilik İşlemleri Emekli Promosyon İzleme/İade menüsünden başvurmuş olduğunuz promosyonu izleyebilir veya iade edebilirsiniz. İnternet Şube Halkbank İnternet Şube’de Başvuru mesünüde Emekli Başvuru başlığı altında yer alan Emekli Promosyon Başvurusu menüsünden promosyon başvurusu işlemlerinizi gerçekleştirebilir, Emekli Promosyon İzleme/İade menüsünden izleme ve iade işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ne Kadar Promosyon Alacağım? Brüt Maaş Tutarı Ödenecek Promosyon Tutarı 10.000 TL - 14.999,99 TL : 8.000 TL 15.000 TL - 19.999,99 TL : 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de, başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır. Yapılan promosyon başvurularında, varsa önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilebilecektir. Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

5 /7 GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Nisan 2025’tir. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanın! SGK emeklilerine özel Emeklilere Bonus şimdi Garanti BBVA’da! SGK emeklilerine özel Emeklilere Bonus’un ayrıcalıklı dünyasında yerinizi alın. Garanti BBVA’da emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabınızı kullanarak Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet üzerinden yapacağınız havale ve hafta içi saat 08.30 - 16.00 arası olan EFT/FAST işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz! (01.04.2021 itibarıyla geçerli olan uygulama, resmî tatil günleri ve hafta sonlarını kapsamamaktadır. Uygulamaya daha önceki tarihlerde yapılan EFT/FAST ve havale işlemleri dahil değildir.)

6 /7 İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

SGK Emeklisi Maaş Müşterilerimize 12.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emeklilerine koşulsuz 12.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı! Üstelik, Maximum Kart'ı aidatsız kullanma imkanı, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme fırsatı, ücretsiz para transferi ayrıcalığı ve daha birçok fırsat İş Bankası'nda sizi bekliyor!​ Maaş Aralığı Nakit Promosyon Tutarı 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar: 8.000 TL 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar: 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL