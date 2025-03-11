Emekliye 14.469 TL taban maaşa ek 4.000 TL ödenecek! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tahsis numarasına göre...

Milyonlarca emeklinin Mart ayı bitmeden oluşan kazanç takvimi belli oldu. Maaş ödemesi ile birlikte hesaplara ikramiye ödemeleri de yatacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler emekli bayram ikramiyesi zammı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Emekli ikramiyesinin 4 bin liraya kadar yükselmesi ile hesaplamalar yeniden hız kazandı. Hal böyle olunca emekliler "Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte mart ayı kazanç takvimine yönelik detaylar
Emekliler mart ayında ikramiye ve maaş ödemesinden yararlanacak. Taban emekli maaşı örnek alındığı takdirde ödemeler 20 bin liraya yakın olacak. Hal böyle olunca Ramazan Bayramı öncesi emekliler ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI NE KADAR OLDU?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM'de . Kanuna göre emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltilecek.
EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
Teklifin önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek ve ardından TBMM Genel Kurulu’nda oylamaya sunulması bekleniyor. Tasarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazetede yayımlandığında yürürlüğe girecek.
Yasa teklifinin TBMM tarafından kabul edilip yasalaşmasının ardından emekli bayram ikramiyesinin arefe gününden önce yatırılması bekleniyor.
Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin zamlı ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak. Bayramın 30 Mart tarihine denk gelmesi sebebiyle zamlı ikramiyelerin 24 Mart Pazartesi - 28 Mart Cuma günleri arasında yatırılması bekleniyor.
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Emekli maaşı ödeme günleri şöyle:
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ
Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.
3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.
Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.
BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALACAK?
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alıyor.
DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR DA YARARLANIYOR
Emekli bayram ikramiyesinden hak sahibi olan dul ve yetimler de hak sahipliği oranında faydalanıyor.