Emlak Katılım Tasarruf Finansman ikinci el otomobili kapsıyor mu?

Emlak Katılım Tasarruf Finansman ile, kredi çekmeden, faize bulaşmadan bütçenize uygun ödeme koşulları ile hayalindeki eve kavuşuluyor. Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. ile Türkiye’de ilk kez bir kamu bankası, tasarruf finansman sektörüne katıldı. Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi, devlet güvencesinde faizsiz finansman imkânı sunarak, ailelerin bütçelerine uygun ödeme planları oluşturmasına yardımcı olur. Katılımcılar, belirli bir süre boyunca uygun taksitlerle tasarruflarını biriktirir ve hedefledikleri birikime ulaştıklarında, geri kalan finansman tutarını faizsiz bir şekilde Emlak Katılım Tasarruf Finans karşılar. Bu sayede ev, araç veya iş yeri sahibi olmak mümkün hale gelir. Sistem, vatandaşlara daha erişilebilir ve esnek ödeme planlarıyla çeşitli gayrimenkul ve taşıt edinme fırsatları sunar. Peki Emlak Katılım Tasarruf Finansman sıfır veya ikinci el otomobil sahibi olma imkanı sağlanır.