Emlak Katılım Tasarruf Finansman, bütçenize uygun koşullarda ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Emlak Katılım ev finansmanı; herhangi bir peşinat zorunluluğu olmadan, kredi kullanmadan yalnızca ana para üzerinden taksitlerle ödeme yaparak ev sahibi olmanızı mümkün. İster peşinatlı ister peşinatsız ödeme seçenekleriyle, Türkiye’nin 81 ilinden istediğiniz eve kira öder gibi sahip olabilirsiniz. Peki Emlak Katılım Tasarruf Finansman ikinci el otomobili kapsıyor mu? İşte detaylar.
Emlak Katılım Tasarruf Finansman ile, kredi çekmeden, faize bulaşmadan bütçenize uygun ödeme koşulları ile hayalindeki eve kavuşuluyor. Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. ile Türkiye’de ilk kez bir kamu bankası, tasarruf finansman sektörüne katıldı. Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi, devlet güvencesinde faizsiz finansman imkânı sunarak, ailelerin bütçelerine uygun ödeme planları oluşturmasına yardımcı olur. Katılımcılar, belirli bir süre boyunca uygun taksitlerle tasarruflarını biriktirir ve hedefledikleri birikime ulaştıklarında, geri kalan finansman tutarını faizsiz bir şekilde Emlak Katılım Tasarruf Finans karşılar. Bu sayede ev, araç veya iş yeri sahibi olmak mümkün hale gelir. Sistem, vatandaşlara daha erişilebilir ve esnek ödeme planlarıyla çeşitli gayrimenkul ve taşıt edinme fırsatları sunar. Peki Emlak Katılım Tasarruf Finansman sıfır veya ikinci el otomobil sahibi olma imkanı sağlanır.
Emlak Katılım Tasarruf Finansman ikinci el otomobili kapsıyor mu?
Sıfır veya ikinci el otomobil sahibi olma imkanı sağlanır.
Emlak Katılım Tasarruf Finansman sistemi nedir?
Katılımcıların bir araya gelerek Emlak Katılım güvencesi altında bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf sağladıkları; belirli bir birikimin ardından kalan finansmanın faizsiz karşılandığı bu sistemde ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olunur.
Emlak Katılım Tasarruf Finansman nasıl çalışır?
Finansman tutarı ve bütçeye uygun aylık taksit miktarı belirlenir. Katılımcılar sisteme sadece organizasyon ücreti adıyla katılım bedeli ödeyerek dahil olur. Katılımcılar, teslimat tarihi geldiğinde kredi çekmeden, faiz ödemeden ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olur.
Emlak Katılım Tasarruf Finansman ile nasıl ev, çatılı iş yeri ya da araç sahibi olurum?
“Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman Modeli” ile ev, araç veya çatılı iş yerinin teslimat tarihini müşterinin belirlediği, faizsiz bir finansman çözümü sunulur. “Çekilişli Tasarruf Finansman Modeli” ile ise katılımcılar, belirlenen taksitlerle birikim yaparken her ay noter huzurunda düzenli olarak yapılan çekilişlerle teslimatını alır.
Emlak Katılım Tasarruf Finansman başvurusu için şart var mı?
18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sisteme dahil olabilir. Herhangi bir gelir sınırı yoktur.
Emlak Katılım Tasarruf Finansman taksit sayısı ödeme planı için tıklayın
Emlak Katılım tasarruf finansmanı şubeleri çalışma saatleri için tıklayın