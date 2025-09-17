Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Devlet güvencesinde faizsiz finansman sistemiyle, ailelerin kendi keselerine göre ödeme planlarını oluşturabileceği, sadece ev değil, araç ve iş yeri sahibi de olabileceği sistemde Emlak Katılım Tasarruf Finansman, vatandaşlara alternatif ödeme planlarıyla destek olacak. Peki Emlak Katılım Tasarruf Finansman taksit sayısı kaç aydır, ödeme planı nasıl olacak? İşte detaylar.
Emlak Katılım Faizsiz Finansman Sistemi, ailelerin gelirlerine uygun ödeme planlarıyla ev, araç ve iş yeri sahibi olmalarını sağlıyor. Katılımcılar, bütçelerine göre belirleyecekleri taksitlerle birikim yaparak, ihtiyaç duydukları finansmanı faizsiz bir şekilde Emlak Katılım Tasarruf Finans’tan alabiliyor. Böylece, belirli birikime ulaşan katılımcılar, ev, araç ya da iş yeri sahibi olma fırsatını faizsiz finansman ile yakalayabiliyor. İşte Emlak Katılım Tasarruf Finansman taksit sayısı ödeme planı.
Emlak Katılım Tasarruf Finansman taksit sayısı ödeme planı nedir?
Konut ve çatılı iş yeri sözleşmeleri için 120 ay, taşıt sözleşmeleri için 60 ay kuralı vardır. Ancak bu kural toplam sözleşme süresi için değil sadece finansman süresi içindir.
Faiz ya da vade farkı gibi yöntemler bu modelde uygulanmaz. Tutarı belirlenen ev, araç ve çatılı iş yeri alımı için anapara üzerinden taksitlerle ödeme imkanı sunulur. Peşinatlı ve peşinatsız seçeneklerle katılımcılar kira öder gibi ev sahibi olabilir.
Türkiye'nin köklü kamu bankalarından Emlak Katılım’ın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. ile Türkiye’de ilk kez bir kamu bankası, tasarruf finansman sektörüne katıldı. Emlak Katılım güvencesiyle, 81 ilde faizsiz ev, iş yeri ve araç satın satın alınabilecek.
Finansman tutarı ve bütçeye uygun aylık taksit miktarı belirlenir. Katılımcılar sisteme sadece organizasyon ücreti adıyla katılım bedeli ödeyerek dahil olur. Katılımcılar, teslimat tarihi geldiğinde kredi çekmeden, faiz ödemeden ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olur. 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sisteme dahil olabilir. Herhangi bir gelir sınırı yoktur.
